Jijoca de Jericoacoara: oásis turístico e promissor polo de investimentos

Lagoa do Paraíso, localizada em Jijoca de Jericoacoara. Com águas doce e cristalinas, possui cerca de 15 km² de área e 57 km de perímetro, está situada em uma área de proteção ambiental de 3.995,61ha / Crédito: Divulgação/Thiago Faquineli

Localizada no litoral oeste do Ceará, a cidade de Jijoca de Jericoacoara acolhe a célebre vila conhecida internacionalmente como “Jeri” e encanta com suas lagoas de águas cristalinas sobre areias praianas, dunas imponentes e atrativos naturais incomparáveis. O município abriga um ecossistema único, o Parque Nacional de Jericoacoara, a terceira unidade de conservação federal mais visitada do Brasil: um verdadeiro santuário do turismo sustentável.

Com clima tropical e estável o ano inteiro, ventos fortes e constantes, a região se destaca como um dos principais destinos para a prática do kitesurf no mundo. Além disso, a sua rica cultura, culinária diversificada e paisagens deslumbrantes, aliadas a um estilo de vida em harmonia com a natureza e à energia vibrante de locais paradisíacos fazem da região um destino inesquecível. O turismo em rápida expansão tem atraído grandes empreendimentos e resorts para o município de Jijoca. O Aeroporto Regional de Jericoacoara é um dos principais vetores desse desenvolvimento ao conectar diretamente o destino a várias capitais brasileiras e, progressivamente, a rotas internacionais. Por que morar em Jericoacoara:

Atrativos naturais, como dunas, praias e lagoas



Parque Nacional de Jericoacoara, com turismo sustentável



Clima tropical estável



Está entre os principais destinos mundiais para a prática de kitesurf



Cultura rica e culinária diversificada



Turismo em expansão



Grandes empreendimentos imobiliários, incluindo resorts



Aeroporto próprio (Aeroporto Regional de Jericoacoara) conecta a cidade a várias capitais brasileiras Mercado imobiliário aquecido

Esse cenário de prosperidade tem alavancado a valorização imobiliária da região, que se consolida como um rentável e seguro polo de oportunidades.

Em meio ao crescimento de Jijoca de Jericoacoara, o Vivart Jeri se destaca como um dos empreendimentos mais estratégicos da região. Localizado na avenida de acesso a Vila de Jeri e a 5 minutos do centro da cidade, o condomínio de lotes oferece a concepção multiuso, que une versatilidade urbana, sustentabilidade e infraestrutura de alto padrão — ideal para moradia, aluguel por temporada ou investimento de médio e longo prazo. Vivart Jeri Crédito: Estúdio O POVO Segundo o arquiteto Expedito Deusdará, que assina o projeto Vivart Jeri, o diferencial do empreendimento está em sua inovadora proposta de planejamento urbanístico:

"O Vivart Jeri é um condomínio de lotes pensado para atender aos novos propósitos da aquisição mais consciente, com alto padrão construtivo, localização privilegiada e soluções arquitetônicas sustentáveis integradas ao design urbano. É, hoje, a melhor opção para quem busca segurança, qualidade e valorização no mercado imobiliário da região." Expedito Deusdará Idealizado pela Mohr Investimentos, o Vivart Jeri alcançou um marco impressionante ao vender em poucos meses 100% de suas unidades da primeira fase de comercialização, demonstrando a alta demanda pelo projeto. A segunda fase do empreendimento contempla o lançamento de mais dois residenciais, o Vila Vivart e o Vivart Dunas, consolidando o produto como uma das oportunidades mais promissoras do mercado imobiliário da região de Jericoacoara.