Icapuí: obras do espigão da Praia da Peroba são interrompidas

Espigão que estava sendo construído na Praia da Peroba teve obras interrompidas / Crédito: Reprodução WhatsApp

A construção do espigão da Praia da Peroba, em Icapuí, foi interrompida no início dessa semana. Empresa responsável pelos trabalhos alega falta de pagamento. Já município diz que interrupção acontece por ter sido dada "folga aos funcionários em razão do feriadão" que se aproxima. Leia também: Icapuí declara situação de emergência em áreas afetadas pela erosão



Equipamento foi fruto de um acordo firmado em março de 2024 entre associações locais e a administração municipal, com intuito de conter o avanço do mar na região, que tem afetado estruturas e o turismo. Na ocasião foi decidido a construção de dois espigões. Um deles em convênio com o Governo do Estado e outro em parceria com o Governo Federal, contando com cerca de R$ 11 milhões em recurso no geral. O método construído junto ao Estado era o único cujos trabalhos já estavam em andamento. No entanto, conforme relatos recebidos pelo O POVO, as máquinas que realizavam o serviço foram retiradas nessa terça-feira, 17, do local. Moradores gravaram vídeos e fizeram fotos do espaço vazio. Eles temem pelo atraso da obra, visto que a maré alta segue trazendo impactos para a região. "Isso é a resposta que a gente tem. Isso é muito triste, Uma obra dessa pública que você vê que a gente sofre, que é coisa de urgência, infelizmente sendo interrompida assim, sem que a gente (saiba) o motivo", diz Francisco Alciano, 53, que desde menino pesca na região e teve a atividade afetada pelo avanço da maré.

De acordo com Luiz Viana, presidente da Associação Preserve Peroba e Picos, o retardo dos trabalhos preocupa em razão da erosão que segue acontecendo: "O mar não espera, a erosão continua avançando e colocando em risco casas, terrenos e até o quiosque da Boca do Povo, que é um espaço da comunidade". Obra teria sido paralisada por falta de pagamento A retirada das máquinas tem por trás um imbróglio financeiro. Procurado pelo O POVO, o prefeito de Icapuí, Francisco Kleiton (PSD), informou que "a empresa contratada pela obra" disse que serviço está em andamento e que não foi paralisado, apenas foi concedida folga aos funcionários pelo feriadão. Mandatário também pontuou que município "diariamente" tem se empenhado junto ao Governo do Estado para a "liberação dos recursos" que faltam para concluir de "forma mais rápida possível a obra", destacando que gestão "já tem realizado" trabalho durante os seis meses de atuação.