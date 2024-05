Corais do litoral do Ceará sofrem processo de branqueamento em massa

Os corais do litoral do Ceará e de outros estados do Nordeste estão passando por um processo de branqueamento em massa, de acordo com dados da plataforma Coral Reef Watch, da agência estadunidense National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), que monitora o oceano desde 1985. A região do Ceará está em alerta de nível 4, quando existe o risco severo de mortalidade de múltiplas espécies de mais de 50% dos corais. A situação acontece por conta do aumento da temperatura do oceano.

De acordo com Marcelo Soares, professor do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC), a temperatura do oceano no Ceará costuma ficar entre 26 graus Celsius (°C) e 29 °C, a depender do período do ano, mas desde janeiro ela está a 30 °C.