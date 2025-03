Quem ganhou o The Masked Singer 2025 hoje (30/03)? Veja resultado

The Masked Singer Brasil 2025: veja quem ganhou o reality show hoje (30/03/25) / Crédito: Divulgação/Globo

O The Masked Singer Brasil 2025 encerrou a sua temporada neste domingo, 30, com um pódio composto pelos personagens Odete Roitman ("Vale Tudo"), Foguinho ("Cobras e Lagartos") e Sol ("Vai na Fé"). Na disputa pelo título do reality show, o vencedor foi Diego Martins, ator mascarado de Odete. Os últimos desmascarados da temporada foram Jennifer Nascimento, sob a fantasia de Sol, e Jonathan Azevedo, como Foguinho.

Os participantes mantiveram a dinâmica usual do programa, incluindo cantar fantasiados à frente dos jurados e do público, que deveriam descobrir as suas verdadeira identidade. Na edição, Eliana se consolidou como a apresentadora escolhida, enquanto Ivete Sangalo saiu do comando.

Por que Ivete Sangalo não é mais apresentadora do The Masked Singer? SAIBA MAIS Quem ganhou hoje (30/03/25) o The Masked Singer Brasil 2025? Sob a máscara da vilã de "Vale Tudo", Odete Roitman, interpretada originalmente por Beatriz Segall e reintroduzida por Débora Bloch em nova edição da novela, estava o ator Diego Martins. O artista é conhecido por outro personagem da teledramaturgia brasileira: Kelvin Santana de "Terra e Paixão". Já no cenário de realities, foi o vencedor da primeira temporada de Queen Stars Brasil.