The Masked Singer Brasil: Scheila Carvalho diz ser ‘difícil competir’

Sob as fantasias das personagens Ruth e Raquel , da novela “Mulheres de Areia”, a parceria com Sheila Mello foi finalizada no domingo, 12, após decisão dos jurados. Ambas ficaram conhecidas como dançarinas do grupo “É o Tchan”.

Parte da primeira dupla a ser desmascarada na estreia da quinta edição do The Masked Singer Brasil , a dançarina Scheila Carvalho compartilhou um relato sobre a experiência no reality show e confessou ser “difícil competir com quem canta de verdade”.

Em entrevista ao portal Uol, Scheila Carvalho revelou que sempre teve vontade de participar do programa, já que “adora cantar”. “Amei, foi uma experiência incrível. Por ser a primeira participação (em programa de música), eu me esforcei bastante”, diz.

Por outro lado, também avaliou as dificuldades de competir com outros artistas que já possuem experiência com o canto e as semanas de preparação, com as aulas. “Tivemos aulas de canto, depois fomos para o estúdio gravar a voz, além de ensaio de coreografia e prova da fantasia”, acrescenta.

The Masked Singer Brasil: Scheila Carvalho fez parte de 1ª dupla desmascarada



Nos bastidores do programa, as dançarinas ainda conversaram com a nova apresentadora, Eliana. "Foi um presente não me ouvir tão desafinada. Fizeram milagre”, brincou Sheila Mello.