Presente de luxo: Zé Felipe ganha jatinho de Virgínia Fonseca

O cantor Zé Felipe ganhou de presente de aniversário um jatinho particular. O “mimo” de luxo foi presente de Virgínia Fonseca, influenciadora e esposa do músico.

Completando 25 anos de idade nesta sexta-feira, 21, Zé Felipe compartilhou as fotos do presente nas redes sociais. “Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda, te amo demais meu amor, esse avião é nosso!”, escreveu o cantor.

Virgínia Fonseca dá de presente de aniversário para Zé Felipe um jatinho; cantor fará 25 anos de idade nesta sexta-feira, 21 (Foto: Reprodução/Instagram)



Dono do hit “Malvada”, Zé Felipe é pai de Maria Flor e Maria Alice, filhas do seu casamento com a empresária Virgínia Fonseca. O cantor aproveitou a publicação para se declarar para a amada no Instagram: “Obrigado por tudo que você é, eu te amo e tô com você pra tudo te amoooooooo.”.



