Ex-BBB Flay é DJ Vitória Régia e vence terceira temporada do The Masked Singer Brasil

A ex-BBB Flayslane da Silva, a Flay, foi a vencedora do The Masked Singer Brasil neste domingo, 9. Era ela quem vestia a fantasia da DJ Vitória Régia, uma das personagens da edição 2023 do programa, em sua terceira temporada. A cantora leva o prêmio de R$ 250 mil para casa.

Flay enfrentou na finalíssima o Galo, fantasia do cantor Xamã, e a Abelha-Rainha, que foi a vice-campeã, interpretada pela cantora Larissa Luz. A paraibana Flay ficou conhecida após participar da 20ª edição do reality show Big Brother Brasil (BBB) em 2020. Hoje, ela é cantora, compositora e influenciadora digital.

The Masked Singer Brasil 2023: veja os desmascarados da edição

Paulo Betti (Coelho)

Erika Januza (Broco Lee)

Marcelo Serrado (Milho de Milhões)

Fernando Fernandes (Circo)

Tatau e Emanuele Araújo (Romeu e Julieta)

Rosana, Patrícia Marx e Sylvinho Blau-Blau (Trio Os Suculentos)

Richarlyson (Filtro de Barro)

Solange Couto (Capivara)

Babu Santana (Coruja)

Mano Walter (Dinossauro)

Nanda Costa (Vovó Tartaruga)

Xamã (Galo)

Larissa Luz (Abelha-Rainha)

Saiba mais sobre Flay, vencedora do Tha Masked Singer Brasil 2023

Nascida em Nova Floresta, Paraíba, em 20 de julho de 1995, Flayslane da Silva começou sua carreira na música em 2016, fazendo shows em bares e casas de show em sua cidade natal. Mas foi em 2020 que seu nome ficou nacionalmente conhecido.

Durante o BBB 2020, Flay se envolveu em polêmicas e protagonizou diversos momentos marcantes, incluindo discussões e brigas com outros participantes.

A cantora chegou a ter discussões e desentendimentos com algumas das outras participantes do programa, como as influencers Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, e Rafa Kalimann. Flay chegou a virar meme por conta de alguns comportamentos dentro da casa BBB, principalmente quando bebia nas festas do programa.

Após sua saída do BBB, ela continuou a carreira musical e lançou diversas faixas, incluindo o single "Dois Vagabundos", em parceria com a cantora sertaneja Naiara Azevedo. Este ano, Flay lançou seu primeiro álbum de carreira solo, deixando o gênero sertanejo e apostando no pop.

Ao O POVO, Flay afirmou que o projeto "Imperfeita" tem como tema suas próprias vivências e ressalta o empoderamento feminino. “Estamos celebrando as mulheres em todos os sentidos… Por serem quem são, por sua força, inteligência, sensualidade e fragilidade. Em alguns momentos como mulher, nos foi dito que se agirmos muito sexy, os outros não nos levarão a sério. Não podemos simplesmente anular partes diferentes de quem somos… Elas podem apenas coexistir e serem muito autênticas e reais”, declarou.



