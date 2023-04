Solteira, Joelma revela preferência: 'Gosto de homem feio'

A cantora Joelma, de 48 anos, destacou que estar em um relacionamento não é uma prioridade para ela no momento. Ns quarta-feira, 19, durante entrevista ao programa Fofocalizando no SBT a artista falou sobre o gosto peculiar para homens e por que ainda não engatou em outro relacionamento desde o término com Ximbinha.

A cantora, que falava sobre relacionamentos, afirmou estar solteira e confessou ter preferência por homens feios. “Não encontrei a pessoa certa. Tem que ser um negócio sério. Tem que ter muita conexão, beijo é algo muito especial. Beijar por beijar, não beijo não. Eu gosto de homem feio”, destacou ela.

Joelma revelou que está há quatro anos sem beijar ninguém, o que ela diz que em grande parte é por causa do Covid-19, vírus que a cantora chegou a contrair cinco vezes. “Eu estava nessa luta, esse corre atrás da saúde. Quase três anos. E quando eu estava quase melhorando, pegava de novo”

Durante a entrevista, Joelma comentou ainda sobre como ela lida com mágoas de relacionamentos passados. “A gente tem que deixar para trás. A gente tem que viver o novo. As coisas que não nos fazem bem a gente tem que deixar seguir. Eu escolho perdoar”, ressaltou.

A artista foi casada com seu ex-parceiro de banda, o guitarrista Ximbinha, entre os anos de 2003 e 2015.



