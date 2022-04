The Masked Singer: David Junior, o Dragão, é o campeão da segunda temporada

Dos 13 mascarados que participaram do programa, três voltaram ao palco do reality para a final, sendo eles a Leoa, o Camaleão e o Dragão

Chegou ao fim no último domingo, 24, a segunda temporada do reality musical The Masked Singer Brasil, e quem se sagrou o grande vencedor desta edição foi o ator David Junior. Fantasiado de Dragão, o artista foi escolhido como campeão depois de interpretar a música “Amazing Grace”. Com a conquista, David levará para casa R$ 150 mil, além do troféu.

Dos 13 mascarados que participaram do programa, três voltaram ao palco do reality para a final, sendo eles a Leoa (Lucy Alves), o Camaleão (Thiago Fragoso) e, claro, o Dragão, interpretado por David Junior. O pódio foi completado por Lucy Alves em terceiro lugar e Thiago Fragoso como vice-campeão.

Ator de novelas como “Bom Sucesso” e “Pega Pega” e da série “Sob Pressão”, David Junior não escondeu sua emoção ao ganhar o programa e dedicou o título à sua filha, Amora. “Eu vou sentir muita falta disso aqui. Eu estou eternizando um lugar. Eu sei que minha filha vai ver isso daqui a alguns anos e só isso já é um presente grande. Amora, eu te amo tanto!", declarou.

Eu tô aqui emocionada com essa revelação! A gente que vai sentir sua falta, David Junior!



Nosso Dragão mais fofo do universo vai deixar muuuitas saudades #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/TsutZGWC0b — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) April 24, 2022

The Masked Singer Brasil: como funciona o programa?

A competição é feita por meio de três batalhas que ocorrem em dupla. A plateia vota no seu favorito e no final os jurados Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. Aquele que sobrar é desmascarado no palco. A ideia da programação é descobrir quem são as personalidades misteriosas que se apresentam no palco fantasiados.

The Masked Singer Brasil: quem foi o desmascarado do 12º episódio?

Na semifinal do The Masked Brasil, três pessoas foram desmascaradas: o Abacaxi e a dupla de Lampião e Maria Bonita. Os primeiros a serem revelados foram da dupla Lampião e Maria Bonita. Eles eram formados pelo casal MC Guimê e Lexa, que cantaram a música “Because of You”, de Kelly Clarkson. A terceira desmascarada da tarde foi a cantora e atriz Isabel Fillardis que cantou a música “Fadas”, fantasiada de Abacaxi.

