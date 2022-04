Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou os filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max e Mubi

Está procurando o que fazer durante o fim de semana? O Vida&Arte separou os lançamentos das principais plataformas de streaming para você maratonar.

Na Netflix, um dos destaques é a série “Heartstopper”, baseada nas histórias em quadrinhos de Alice Oseman. Os adolescentes Charlie Spring e Nick Nelson não têm quase nada em comum. O primeiro é um aluno inteligente, mas inseguro por causa do bullying que sofre no ensino médio desde que se assumiu gay. Já Nick é um jogador de rúgbi muito popular.

Os dois passam a se sentar um do lado do outro nas salas de aula e, a partir disso, iniciam um forte laço de amizade. Mas, quando eles começam a se aproximar, percebem que nutrem sentimentos amorosos entre si.

Já na série mexicana de drama e suspense “Coração Marcado”, um homem quer se vingar de uma organização de tráfico de órgãos que matou sua esposa. O problema é que ele se envolve com a mulher que recebeu o coração dela.

O Disney+ adiciona o curta-metragem “Quando Billie Eilish Encontra Lisa” ao seu catálogo. No enredo, a cantora Billie Eilish e seu irmão e produtor Finneas se tornam personagens de “Os Simpsons”.

Lisa Simpson estava procurando um lugar tranquilo para tocar o saxofone quando cruza com os artistas. A dona de “Happier Than Ever” chama a menina para fazer uma visita ao seu estúdio e improvisar algumas músicas.

No início da semana, a HBO Max disponibilizou o filme “Batman”, dirigido por Matt Reeves e protagonizado por Robert Pattinson, em sua plataforma.

Em seu segundo ano de combate ao crime de Gotham City, o bilionário Bruce Wayne investiga uma série de assassinatos em que as vítimas são a elite. Entre várias pistas enigmáticas, percebe que Charada (Paul Dano) - um dos mais populares vilões dos quadrinhos do Batman - está por trás da situação.

Durante as investigações, o protagonista descobre várias corrupções que envolvem o nome de sua família. Sob risco de perder a própria integridade, ele precisa desmascarar o criminoso e buscar uma maneira de fazer justiça ao abuso de poder.

Os únicos aliados de Bruce Wayne são Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e James Gordon (Jeffrey Wright). Mas, em meio a suas buscas, conhece a Mulher-Gato (Zoë Kravitz), que lhe ajudará a descobrir quem é o Charada.

Netflix

quarta-feira, 20

- Boneca Russa (temporada 2)

- Coração Marcado

- A Princesa da Yakuza

sexta-feira, 22

- Heartstopper

- Sunset: Milha de Ouro (temporada 5)

- A Caminho do Verão

Disney+

sexta-feira, 22

- A Ursa Polar

- A Pequena Grande Fazenda: O Retorno

- Explorer: The Last Tepui

- No Caminho da Ursa Polar

- Cavaleiro da Lua (episódio 4)

- Família Radical: Maior e Melhor (episódio 10)

- Quando Billie Eilish Encontra Lisa

- Spidey e Seus Amigos Espetaculares (temporada 1, episódios 16 a 19)

- Anos Incríveis (temporada 1, episódios 1 a 13)

Amazon Prime Video

quarta-feira, 20

- Juntos Para Sempre

sexta-feira, 22

- Horizon Line

HBO Max

segunda-feira, 18

- Batman

Mubi

quinta-feira, 21

- Ghost Town Anthology

sexta-feira, 22

- Songs for Drella

sábado, 23

- Começar de Novo

domingo, 24

- Visages, villages



