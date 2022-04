Fabio Assunção protagoniza série sobrenatural da Globoplay; veja entrevista

A fictícia Brígida é uma pequena cidade do interior no Sul do país que parece parada no tempo, mas esconde segredos e mistérios que ultrapassam gerações e séculos. O centenário Traian Troader (Fabio Assunção) é um dos personagens mais enigmáticos que aparece na região, uma colônia ucraniana no Paraná, na segunda temporada da série "Desalma", que estreia no dia 28 de abril, na Globoplay.



Traian é um antigo bruxo que carrega em si uma maldição. A cabeça dele, que estava enterrada na floresta, é encontrada e vira objeto de estudo e pesquisas no IML da cidade. Ela chama a atenção pelo seu ótimo estado, o que gera ainda mais curiosidade e perplexidade em todos. O suspense aumenta quando o corpo de Traian simplesmente desaparece e ele revive, indo em busca de Haia (Cassia Kis) para um acerto de contas que começou há mais de cem anos.



“Traian Troader, que estava enterrado, volta à vida em 2019. Ele é um ser, uma criatura de carne e osso, descendente da mitologia do Vârcolac, que é uma crença romena específica daquele país e por isso carrega uma áurea de mistério, algo assombroso”, explica a autora Ana Paula Maia.

- Para começar, queria que você contasse quem é Traian Troader? Como você define esse personagem e a função dele nesta segunda temporada?

Fabio Assunção: O Traian se apresenta de forma misteriosa, com poder de magia. Ele vence o tempo, é imune à morte, e há registros da existência desde o século XIX. Ele não é ucraniano ou descendente, como os outros personagens da série. Ele é romeno. Ele ultrapassou a morte e está condenado à vida. O Traian tem um conhecimento que é de outros séculos, de outros tempos, uma universalidade no pensamento. Acho que os poderes que ele tem são do próprio conhecimento da alma que ele foi adquirindo com o tempo. É uma pessoa que não tem mais culpa de ser julgada, que não tem mais medo das consequências das suas ações. O Traian foi perdendo os parâmetros e as referências, os amigos da geração. É como se ele fosse se descolando desse mundo e vai para uma espécie de niilismo.

- Como foi a sua preparação para interpretar uma figura tão diferente na versão "morto" e "vivo"? Onde foi buscar referência para esta composição?

Fabio Assunção: Esse personagem não tem referências. Não estamos buscando estereótipos já feitos em filmes ou personagens clássicos. Na verdade, estou em busca de algo novo, fechado, discreto e real, seguindo a direção do Manguinha (Carlos Manga Jr, diretor artístico). O Traian está solto no tempo e tentamos buscar uma maneira de expressar visualmente essas camadas do tempo. Os tons claros no cabelo, por exemplo, os tons vermelhos e os tons brancos têm essa junção de vários tempos.

- É a sua primeira incursão neste gênero de drama sobrenatural? O que diferencia a atuação numa série como Desalma se comparada a um drama contemporâneo, por exemplo?

Fabio Assunção: Acredito que a liberdade de escolha. Quero ir para a abstração, brincar entre o obscuro e a iluminação, confundir a compreensão do espectador, encontrar o que há além do corpo físico. E, ainda, talvez encontrar sutileza dentro disso tudo.

- Como você acha que será a reação do público ao vê-lo em Desalma 2 como Traian?

Fabio Assunção: Estou curioso para ver como irão receber o Traian. Ele é muito profundo e não está no Sul do Brasil à toa. A série é incrível. Adorei a primeira temporada, achei bastante encorpada e crível, mesmo estando no campo metafísico.



- Como surgiu o convite para atuar na série? Há alguma dificuldade quando você chega numa segunda temporada?

Fabio Assunção: O convite veio através do Manguinha, nosso diretor artístico, e aceitei prontamente. Fizemos a novela "Vamp" juntos, em 1991, ambos começando suas vidas profissionais e esse trabalho nos reaproxima e reanima a nossa amizade. Além disso, a série é incrível. Entrar na segunda temporada é uma novidade para mim. Gostei disso também. Em geral, a entrada de uma personagem assim, de forma inesperada, provoca a trama, envolve o público. Essa é minha expectativa.



Criada e escrita por Ana Paula Maia, a série é um drama sobrenatural original Globoplay desenvolvido pelos Estúdios Globo, que conta com a direção artística de Carlos Manga Jr., e direção de Lúcio Tavares e Pablo Müller. A primeira temporada completa está disponível para assinantes no Globoplay.



