Neste domingo, 13 de março (13/03), os jurados seguem tentando descobrir quem é o Camaleão do The Masked Singer Brasil. Os palpites sobre o personagem já surgiram no programa, que agora passa aos domingos na TV Globo. Valendo o prêmio de R$ 150 mil, os participantes cantam fantasiados e o intuito do programa é descobrir quem está por trás da fantasia. Vote na enquete: quem você acha que é a Camaleão do Masked Singer Brasil?

The Masked Singer Brasil: quem é o Camaleão? Veja dicas:

“Como bom Camaleão, quando o assunto é festa, eu me adapto a qualquer ocasião. Mas tem um lugar que é ideal para eu lançar meu olhar 43. Isso, um show de rock. Eu vou dar três dicas valiosas para você se camuflar nesse tipo de rolê. A primeira delas? Aposte em uma jaqueta de couro preta e seja facilmente confundido com qualquer pessoa. Se quiser dar um upgrade no look, arremate com uma camiseta de banda que você nem conhece. Segunda dica: se ficar na frente do palco não for suficiente, use seu equilíbrio para chegar cada vez mais alto. Terceira dica: um verdadeiro popstar está sempre pronto para surpreender. E isso é só o começo”;



Discreto. “Eu sou muito discreto, mas sem frescura. Não me incomodo de falar da minha vida pessoal nem de postar fotos com as minhas famílias”;

Banda Preferida: Legião Urbana.

>> Quem é o Camaleão do Masked Singer? Veja palpites e dicas anteriores

Enquete The Masked Singer hoje, 13/03: quem é o Camaleão? Vote

The Masked Singer Brasil: como funciona o programa?

Um total de doze mascarados se apresentam ao longo da temporada do programa. Cada personagem tem, por trás das máscaras, algum famoso ou pessoa inusitada. No último episódio transmitido no domingo (06/03), o personagem Robô foi desmascarado: por trás da fantasia, era o ator Juan Paiva.

A plateia vota no seu favorito e no final os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. No fim do programa, o eliminado se revela por trás da máscara para todos.



The Masked Singer Brasil: quais os mascarados já revelados?

Primeira desmascarada: Rosa

Rosa Segundo desmascarado: Bebê



Bebê Terceira desmascarada: Motoqueira

Motoqueira Quarto desmascarado: Boto

Boto Quinta desmascarada: Coxinha

Coxinha Sexto desmascarado: Robô

The Masked Singer Brasil: veja os palpites de hoje

