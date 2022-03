Neste domingo, 6 de março (06/03), os jurados do Masked Singer Brasil devem descobrir quem é a Leoa do reality musical. Os palpites sobre a personagem, nova no programa, já surgiram. Valendo o prêmio de R$ 150 mil, os participantes cantam fantasiados e o intuito do programa é descobrir quem está por trás da fantasia. Vote na enquete: quem você acha que é a Leoa do Masked Singer Brasil?

The Masked Singer Brasil: quem é a Leoa? Veja dicas:

"Desculpa invadir a festa de vocês. Por muito tempo, as pessoas tinham que viajar para observar esse animal tão raro que eu sou, mas agora eu estou aqui"

"Já que estou aqui para curtir o Carnaval, para mim, o melhor é foliar na rua. Posso ser um animal ameaçado, mas sou eu que boto medo na concorrência. Estou aqui, Brasil, representando todo meu bando ou minha alcateia, todos que torcem por mim. Não vai ser a primeira vez que eu chego de surpresa e roubo os holofotes, vai encarar".

De acessórios, adora anéis

Enquete Masked Singer Brasil (06/03): quem é a Leoa? Vote

Enquete The Masked Singer hoje, 06/03: quem é a Leoa? Vote Deborah Blando Aracy Balabanian Kelly Key Emanuelle Araújo Thalma de Freitas Nenhuma das opções

The Masked Singer Brasil: como funciona o programa?

Um total de doze mascarados se apresentam ao longo da temporada do programa. Cada personagem tem, por trás das máscaras, algum famoso ou pessoa inusitada. No último episódio transmitido no domingo (27/02), a personagem Coxinha foi desmascarada: por trás da fantasia, era a atriz Heloísa Périssé.

A plateia vota no seu favorito e no final os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. No fim do programa, o eliminado se revela por trás da máscara para todos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

The Masked Singer Brasil: quais os mascarados já revelados?

Primeira desmascarada: Rosa

Rosa Segundo desmascarado: Bebê



Bebê Terceira desmascarada: Motoqueira

Motoqueira Quarto desmascarado: Boto

Boto Quinta desmascarada: Coxinha

The Masked Singer Brasil: veja os palpites de hoje

Tags