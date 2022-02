Neste domingo, 27 de fevereiro (27/02), os jurados seguem tentando descobrir quem é o Pavão do The Masked Singer Brasil. Os palpites sobre o personagem já surgiram no programa, que agora passa aos domingos na TV Globo. Valendo o prêmio de R$ 150 mil, os participantes cantam fantasiados e o intuito do programa é descobrir quem está por trás da fantasia. Vote na enquete: quem você acha que é o Pavão do Masked Singer Brasil?

The Masked Singer Brasil: quem é o Pavão ? Veja dicas:

“Eu estouro muito, até hoje. Então, quando estou no comando, exijo muita dedicação. Eu estudo e pratico quase todos os dias. Agora, preciso ir, porque essa apresentação não vai ficar pronta sozinha”

Um medo: abelha

>> Quem é o Pavão do Masked Singer? Veja palpites e dicas anteriores

Enquete The Masked Singer hoje, 27/02: quem é o Pavão? Vote Paula Lima Karin Hils Mariah Nala Ludmilla Alessandra Maestrini Nenhuma das opções

The Masked Singer Brasil: como funciona o programa?

Um total de doze mascarados se apresentam ao longo da temporada do programa. Cada personagem tem, por trás das máscaras, algum famoso ou pessoa inusitada. No último episódio transmitido no domingo (13/02), o personagem Boto foi desmascarado: por trás da fantasia, era o cantor Beto Barbosa. Não teve programa no último domingo, 20, devido ao Futebol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A plateia vota no seu favorito e no final os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. No fim do programa, o eliminado se revela por trás da máscara para todos.

The Masked Singer Brasil: quais os mascarados já revelados?

Primeira desmascarada: Rosa

Rosa Segundo desmascarado: Bebê



Bebê Terceira desmascarada: Motoqueira

Motoqueira Quarto desmascarado: Boto

The Masked Singer Brasil: veja os palpites do último programa

Tags