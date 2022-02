Enquete The Masked Singer hoje, 06/02: quem é o Dragão? Vote

Neste domingo, 6 de fevereiro (06/02), os jurados já estão tentando descobrir quem é o Dragão do The Masked Singer Brasil. Os palpites sobre o personagem já surgiram entre os jurados do programa, que agora passa aos domingos na TV Globo. Valendo o prêmio de R$ 150 mil, os participantes cantam fantasiados e o intuito do programa é descobrir quem está por trás da fantasia. Vote na enquete: quem você acha que é a Dragão do Masked Singer Brasil?

The Masked Singer Brasil: quem é o Dragão? Veja dicas:

“Eu sou um dragão que contrariou as estatísticas, viu? Eu tive muita habilidade para chegar até aqui. Gente que eu admiro e que teve a chance de me ver crescer. Mas pode botar fé, que eu já sou bem grandinho. Pode me dar a chance de ter você na torcida por mim?”

"Eu tento tirar o lado bom de tudo o que eu vivo"

Sua bebida favorita é água com gás.

Enquete The Masked Singer Brasil hoje, 06/02: quem é o Dragão?

Enquete The Masked Singer hoje, 06/12: quem é o Dragão? Vote Chay, jogador do Botafogo Gabriel Leone Vitão Jão Zé Felipe Nenhuma das opções

The Masked Singer Brasil: como funciona o programa?

Um total de doze mascarados se apresentam ao longo da temporada do programa. Cada personagem tem, por trás das máscaras, algum famoso ou pessoa inusitada. No último episódio transmitido no domingo (30/01), o personagem Bebê foi desmascarado: por trás da fantasia, era o cantor Dudu Nobre.

A plateia vota no seu favorito e no final os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. No fim do programa, o eliminado se revela por trás da máscara para todos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

The Masked Singer Brasil: quais os mascarados já revelados?

Primeira desmascarada: Rosa

Rosa Segundo desmascarado: Bebê



The Masked Singer Brasil: veja os palpites dos jurados

Tags