Enquete The Masked Singer hoje, 06/02: quem é a Ursa? Vote

Neste domingo, 6 de fevereiro (06/02), os jurados estão tentando descobrir quem é a Ursa do The Masked Singer Brasil. Os palpites sobre quem é a personagem já surgiram entre os jurados do programa, que agora passa aos domingos na TV Globo. Valendo o prêmio de R$ 150 mil, os participantes cantam fantasiados e o intuito do programa é descobrir quem está por trás da fantasia. Vote na enquete: quem você acha que é a Ursa do Masked Singer Brasil?

The Masked Singer Brasil: quem é a Ursa? Veja dicas

“Sou a ursa aviadora. Estou aqui para conquistar o Brasil, começando por você aí, que está me assistindo. Eu vim aqui para elevar o nível dessa competição. Quando eu pisar no palco, só o céu é o limite. Muita gente acha que sabe fazer o que eu faço, mas quando desce para o play corre o risco de se dar mal. Eu sempre me dei bem usando o controle, sem deixar de curtir ao mesmo tempo. O vento está ao meu favor”.

"Sou uma pessoa hiperativa, que não para quieta"

Sua cor preferida é a branca

Enquete The Masked Singer Brasil hoje, 06/02: quem é a Ursa?

The Masked Singer Brasil (06/02): quem é a Ursa? Vote

The Masked Singer Brasil: como funciona o programa?

Um total de doze mascarados se apresentam ao longo da temporada do programa. Cada personagem tem, por trás das máscaras, algum famoso ou pessoa inusitada. A plateia vota no seu favorito e no final os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. No fim do programa, o eliminado se revela por trás da máscara para todos.

The Masked Singer Brasil: quais os mascarados já revelados?

Primeira desmascarada: Rosa

Rosa Segundo desmascarado: Bebê

The Masked Singer Brasil: veja os palpites dos jurados

