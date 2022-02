Enquete The Masked Singer hoje, 06/02: quem é a Borboleta? Vote

Neste domingo, 6 de fevereiro (06/02), os jurados estão tentando descobrir quem é a Borboleta do The Masked Singer Brasil. Os palpites sobre quem é a personagem já surgiram entre os jurados do programa, que agora passa aos domingos na TV Globo. Valendo o prêmio de R$ 150 mil, os participantes cantam fantasiados e o intuito do programa é descobrir quem está por trás da fantasia. Vote na enquete: quem você acha que é a Borboleta do Masked Singer Brasil?

The Masked Singer Brasil: quem é a Borboleta? Veja dicas:

“Sair do casulo era o meu destino. De pequena lagarta, a grande borboleta. Vivi metamorfoses e me aventurei por diferentes jardins. Encontrei fadas madrinhas pelo caminho. Quero aquecer meu futuro e acreditar nos meus sonhos. Dá para dizer que dentro das quatro estações, eu estou vivendo a minha fase primavera. Vocês vão sentir minha áurea. O verdadeiro efeito borboleta no The Masked Singer Brasil”

"Como toda borboleta, eu sempre me reinvento"

Tem como flor preferida o lírio

Enquete The Masked Singer Brasil hoje, 06/02: quem é a Borboleta?

Enquete The Masked Singer Brasil hoje, 06/02: quem é a Borboleta? Vote Aline Barros Letí­cia Spiller Simony Nenhuma das anteriores

The Masked Singer Brasil: como funciona o programa?

Um total de doze mascarados se apresentam ao longo da temporada do programa. Cada personagem tem, por trás das máscaras, algum famoso ou pessoa inusitada. No último episódio transmitido no domingo (30/01), o personagem Bebê foi desmascarado: por trás da fantasia, era o cantor Dudu Nobre.

A plateia vota no seu favorito e no final os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. No fim do programa, o eliminado se revela por trás da máscara para todos.

The Masked Singer Brasil: quais os mascarados já revelados?

Primeira desmascarada: Rosa

Rosa Segunda desmascarada: Bebê



The Masked Singer Brasil: veja os palpites dos jurados

