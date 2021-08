Enquete The Masked Singer: quem você acha que é a Onça Pintada? Veja palpites

Com dois episódios já exibidos, a Globo está na reta final do The Masked Singer. Hoje, 19 de agosto (19/08), a emissora já gravou a final com quatro competidores para o último episódio da temporada, previsto para estrear em outubro. A segunda temporada do programa apresentado por Ivete Sangalo já foi confirmada.

Até agora, foram dois eliminados: Sidney Magal, que interpretou o Dogão; e a repórter Renata Ceribelli, que interpretou o Brigadeiro. Ainda faltam seis episódios para a grande final do programa, mas segundo o site Notícias da TV, serão apresentadas as identidades das quatro finalistas abaixo:

Unicórnio

Jacaré

Arara

Gata Espelhada

A semifinal do programa também já foi gravada na última sexta, 13. Segundo o portal, o eliminado foi o Astronauta. Dentre os palpites do público para as finalistas, estão o da cantora Priscila Alcântara para a fantasia de Unicórnio.

Como funciona o The Masked Singer Brasil

Um total de doze mascarados se apresentam ao longo da temporada do programa. Cada personagem tem, por trás das máscaras, algum famoso ou pessoa inusitada. No último episódio transmitido na terça (17/08), se apresentaram os personagens Brigadeiro, Boi-Bumbá, Gata Espelhada, Jacaré, Monstro e Onça Pintada. A edição de hoje foi composta de três duelos, a escolha do melhor da noite e um desmascarado. Os combates foram:

Combate 1: Jacaré X Brigadeiro - Jacaré venceu o combate, com 83% dos votos da plateia. Brigadeiro ficou com 17%

Combate 2: Gata Espelhada x Boi-Bumbá - Boi-Bumbá venceu o combate, com 57% dos votos da plateia. Gata Espelhada ficou com 43%

Combate 3: Onça Pintada x Monstro - Onça Pintada venceu o combate, com 62% dos votos da plateia. Monstro ficou com 38%.

Melhor da noite: Jacaré

Eliminado da semana: Brigadeiro



A disputa é feita por meio de três batalhas que ocorrem em dupla. A plateia vota no seu favorito e no final os jurados imunizam um dos participantes prediletos e salvam dois dos que menos agradaram ao público. No fim do programa, o eliminado se revela por trás da máscara para todos.

