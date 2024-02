NFL vive seu auge no Brasil: um novo futebol na terra de Pelé

O programador Carlos Marins grita e gesticula. Ele não está sofrendo pelo Flamengo e nem pelo Corinthians: todas as suas atenções estão voltadas para a chegada do San Francisco 49ers ao Super Bowl. Não se trata de um expatriado que perdeu suas raízes e que agora assiste aos playoffs da NFL nos Estados Unidos. Ele é um torcedor, vestindo camisa e cachecol dos 'Niners', em um bar no Brasil, terra de Neymar, Ronaldo e Pelé, onde outro futebol - o americano - está em alta. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Há três Super Bowls, eu assisti com meu irmão. Há dois Super Bowls, eu assisti com meu irmão, minha noiva e alguns amigos. E hoje eu venho aqui e assisto com todas essas pessoas", diz Carlos, de 28 anos, enquanto olha ao redor do estabelecimento lotado no Rio de Janeiro, onde quatro telões exibem o jogo dos playoffs do São Francisco contra o Green Bay Packers.

O futebol americano, diz ele, está "crescendo diante de nossos olhos" no Brasil, onde se espera que milhões de pessoas assistam ao Super Bowl no domingo contra o Kansas City Chiefs (time do namorado da cantora Taylor Swift, para os não iniciados). "Eu posso ser a parte meio louca que faz isso crescer, porque eu grito, eu faço barulho... Eu gosto de seduzir todo mundo que eu conheço a gostar de futebol americano", acrescenta Marins que escolheu os 'Niners' como seu time porque gostava de seu ex-quarterback, o ativista de direitos civis Colin Kaepernick. Com 203 milhões de habitantes, o Brasil é hoje o segundo maior mercado internacional da NFL, depois do México, com 38 milhões de torcedores, mais de 20% deles "seguidores ávidos", segundo um estudo encomendado pela liga. Este número é bem superior aos três milhões de torcedores de 2015.

Play

Diante do 'boom', a liga retribui o carinho: na próxima temporada realizará seu primeiro jogo no Brasil. São Paulo se tornará a primeira cidade sul-americana a sediar um jogo e se juntará a Londres e Munique no calendário internacional da NFL. O Philadelphia Eagles fará sua primeira partida da temporada, contra um time a ser definido, no dia 6 de setembro, na Neo Química Arena, casa do Corinthians. O irmão gêmeo de Marins, Caio, outro grande fã, diz que já reservou férias para viajar a São Paulo: "Não perderia por nada no mundo".