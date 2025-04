Ace em Fortaleza: tudo sobre show do astro de K-Pop na capital cearense

Saiba tudo sobre o show de Ace que acontece em Fortaleza / Crédito: Divulgação

O astro sul-coreano Ace chega em Fortaleza no dia 23 de abril para um fanmeeting especial, reunindo fãs de K-pop de toda a região. O retorno marca sua quarta passagem pelo Brasil e os fãs terão a oportunidade de reencontrar o artista após dois anos. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A programação inclui atividades como hi-touch, sessão de autógrafos e mais momentos. Ace traz para o evento interação e uma conexão especial com os fãs brasileiros. Confira tudo sobre a passagem do astro pela Capital cearense.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ace em Fortaleza: valores e tipos de ingresso Os ingressos estão disponíveis no site Clubedoingresso. Veja pacotes e valores do show em Fortaleza: Pacote GOLD (Pista Premium, Credencial e Pulseira, Photocard, Fansign + Postcard, Hi-Touch, Foto em Grupo): R$ 570 (inteira) / R$ 285 (meia)



(Pista Premium, Credencial e Pulseira, Photocard, Fansign + Postcard, Hi-Touch, Foto em Grupo): R$ 570 (inteira) / R$ 285 (meia) Pacote SILVER (Pista Premium, Credencial e Pulseira, Photocard, Fansign + Postcard, Hi-Touch): R$ 460 (inteira) / R$ 230 (meia)



(Pista Premium, Credencial e Pulseira, Photocard, Fansign + Postcard, Hi-Touch): R$ 460 (inteira) / R$ 230 (meia) Pista: R$ 250 (inteira) / R$ 125 (meia) Outras experiências Há também alguns benefícios que podem ser comprados à parte, mas é preciso ter um ingresso do show para participar, segundo a organização do evento. Fansign + Postcard: R$ 190



Hug Event: R$ 70



Hi-Touch: R$ 60



Selfie: R$ 130 Hallyu: a onda de popularização da cultura coreana pelo mundo; VEJA os destaques Ace em Fortaleza: quando e onde será o evento? O evento ocorrerá no Shopping Riomar Kennedy no dia 23 de abril.

Endereço: avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy - Fortaleza, CE - Shopping RioMar Kennedy Ace em Fortaleza: programação O evento contará com pacotes que dão acesso ao Fansign, onde os fãs poderão receber um autógrafo de ACE, além da possibilidade de participar do Hug Event, Hi-touch e tirar uma selfie com o ídolo. Veja a programação: 15h - Check-In pacotes e benefícios avulsos



15h30 - Entrada GOLD



15h30 - Foto em Grupo



16h - Entrada SILVER



16h - Hi-Touch



16h30 - FanSign



18h - Entrada GERAL



19h - Fanmeeting Tour



20h45 - Selfie



21h30 - Hug Event Ace no Brasil: astro de K-pop lança música em português Para celebrar esse reencontro com os fãs, o artista lançou no dia 10 de abril a música “Minha Razão”, uma faixa inédita cantada em português. Ace no Brasil: astro de K-pop passa por quatro cidades A turnê de fanmeeting do astro passa por Fortaleza, Goiânia, Belém e São Paulo, entre os dias 23 de abril e 1 de maio: