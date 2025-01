Jão anuncia pausa na carreira após fim da turnê

O cantor Jão anunciou que fará uma pausa na carreira. A revelação foi feita um dia após o encerramento da “Superturnê” no Allianz Parque, em São Paulo, em entrevista que foi ao ar neste domingo, 19, no programa Fantástico.

“Eu quero dar um tempo. Eu quero virar um fantasma. Eu quero curtir as festas”, declarou o artista. Ele disse não ter programado nada para o hiato, mas que deseja fazer “festas com os amigos” e “ficar com os gatos no sofá fazendo nada, assistindo várias coisas”.