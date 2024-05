Culinária que vem do dorama: as delícias da Hallyu em Fortaleza

Além de servirem romance de modo diferente das comédias românticas de Hollywood, as séries mostram cenas em que os personagens realizam refeições tradicionais juntos, desde jantar a café da manhã, são outro aspecto que cativam o público. A Hallyu, ou Onda Coreana, tem retornado a Fortaleza com o sucesso das produções nos serviços de streaming.

Também chamadas de k-dramas (por serem produzidas na Coreia do Sul) ou doramas, por causa da pronúncia em japonês, as novelas asiáticas têm conquistado uma grande audiência nos streamings . A série sul-coreana "Rainha das Lágrimas" (2024), por exemplo, tem ocupado o Top 10 da Netflix Brasil desde a estreia.

Também vindo do Porto do Pecém, mas na função de tradutor-intérprete, o coreano-brasileiro Jaime Yang celebra a popularização da gastronomia sul-coreana através da Cultura Pop . "Muitos clientes que vêm ao restaurante dizem desejar que os filhos sejam educados da mesma forma que as crianças dos dramas sul-coreanos", afirma o proprietário do Kpop&Food.

"Desde a pandemia, as pessoas estavam consumindo muitos k-dramas na Netflix e isso despertou a curiosidade delas por nossa cultura e culinária", explica Sung Hyung Woo, proprietário do K-BaB, restaurante especializado em comida sul-coreana.

"Os k-dramas são essenciais para gerar a curiosidade nas pessoas. Eles vão se interessar e uma coisa que é difícil achar por aqui é uma comida coreana autêntica", pontua Efraim Pak, paulistano e co-proprietário do Omma K-Food, em Caucaia. "Eu assistia as novelas coreanas e tinham as comidas que sempre apareciam qualquer fosse o dorama, como o kimchi, e isso me dava vontade de provar", salienta Rebeca, esposa de Efraim e co-proprietária.

"Essas comidas de tanto que a gente ver nas novelas despertar essa curiosidade e sabemos que aqui na nossa região ainda não tem muito disso, diferente de São Paulo, então ajuda a atrair bastante clientes", acrescenta a dona do Omma K-Food, que é de Sobral.

Da TV ao prato: conheça as comidas mais populares dos k-dramas

KFC em "Pousando no amor"

O KFC é quase um personagem dentro da série "Pousando no amor". Na trama, Se-ri vai parar na Coreia do Norte por acidente e se esconde na casa do capitão Jeong-heyok. Um das coisas que a protagonista cita mais sentir saudade da Coreia do Sul é o frango frito com cerveja, comida típica do país.

Kimbap em "Uma advogada extraordinária"

Woo Young-woo é uma jovem advogada tentando começar na carreira. No entanto, por ela estar no espectro autista, acaba sofrendo preconceito dos colegas de trabalho e do próprio chefe. Uma das característica de pessoas autistas é a seletividade alimentar, por Young-woo almoça Kimbap todos os dias, é um dos alimentos cuja textura lhe agrada.

Hotteok em "Beleza Verdadeira"

O hotteok é uma comida de rua muito comum na Coreia do Sul e parece com frequência sendo consumida pelos personagens de k-drama quando buscam algo que os conforte. Em um dos episódios de “Beleza Verdadeira”, o hotteok aparece sendo consumido por um personagem após uma situação de conflito.