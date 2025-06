São João de Maracanaú: veja os shows dos dias 27 e 28 de junho

Atrações de sexta e sábado no São João de Maracanaú contam com Jorge e Mateus, Belo e Simone Mendes / Crédito: reprodução / @sãojoãodemaracanaú

As últimas celebrações do São João de Maracanaú seguem nesta sexta, 27, e sábado, 28 de junho, com shows de artistas como Jorge e Mateus, Belo e Simone Mendes. Programação inclui também quadrilhas juninas e atrações culturais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora São João de Maracanaú: atrações de sexta (27/06) e sábado (28/06) A programação do São João de Maracanaú 2025 segue movimentando a cidade na Região Metropolitana de Fortaleza. Nesta sexta-feira, 27 de junho, sobem ao palco Jorge e Mateus, Seu Desejo, Litto Lins e Matheus Fernandes. Já no sábado, 28, será a vez de Belo, Simone Mendes e Toca do Vale. Programação 27 de junho

Jorge e Mateus



Seu Desejo



Litto Lins



Matheus Fernandes

Programação 28 de junho

Belo



Simone Mendes



Toca do Vale

São João de Maracanaú: ingressos para os setores pagos Para quem deseja assistir aos shows com mais conforto, há ingressos disponíveis para os setores Lounge Vip Junino e Camarote Front Vip Junino, vendidos no site oficial do evento. Os valores variam de acordo com o dia. No Camarote Front Vip Junino, os ingressos custam R$ 90 (meia-entrada) e R$ 240 (inteira). Já no Lounge Vip Junino, os preços vão de R$ 130 (meia-entrada) a R$ 260 (inteira).

Para quem adquire entradas para os setores pagos tem acesso diferenciado à estrutura do evento. Os portões são abertos às 21h, com os seguintes benefícios:

Acesso exclusivo ao espaço;



Bares privativos;



Área de FoodPark;

Visão privilegiada do palco.

São João de Maracanaú: quadrilhas e atrações culturais completam a festa Além dos grandes nomes da música, o São João de Maracanaú destaca as tradições culturais. Mais de 250 quadrilhas juninas se apresentam ao longo da programação, distribuídas em sete festivais no Quadrilhódromo, espaço com capacidade para três mil pessoas.

O evento ainda conta com apresentações de bandas de forró pé de serra, grupos de dança e espetáculos teatrais.

São João de Maracanaú: shows anteriores do São João de Maracanaú Veja quem já passou pelo palco principal nas noites anteriores do evento: