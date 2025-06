Bolo de milho verde: receitas fáceis e saborosas para o São João

Tradicional, versátil e fácil de preparar, o bolo de milho verde conquista gerações e é uma das comidas típicas favoritas do período junino . O POVO reuniu receitas práticas que vão do clássico bolo de milho fresco ao vegano, confira a seguir.

Com a chegada do mês de junho, o clima de São João já começa a tomar conta das casas, ruas e cozinhas pelo Brasil. Entre bandeirinhas coloridas, músicas típicas e danças animadas, o cardápio ganha destaque especial.

Receita de bolo de milho verde clássico



Feito com milho fresco, ovos, leite e margarina, esta receita tem preparo simples no liquidificador. Rende oito porções.

Ingredientes



3 copos tipo americano de milho verde fresco e cru



3 ovos inteiros



1 xícara e meia de chá de açúcar



3 colheres de sopa de margarina (bem cheias)



1 xícara de leite (se precisar pode acrescentar 1/2 xícara)



1 pitada de sal

Modo de preparo

Bata bem todos os ingredientes no liquidificador.

Depois coloque numa forma untada somente com margarina.

Leve ao forno alto por cerca de 45 minutos ou até que fique bem douradinho.

Deixe o bolo esfriar antes de desenformar.

Receita de bolo de milho verde cremoso

A receita de bolo de milho cremoso é feita no liquidificador com ingredientes facilmente encontrados em casa. Rende cerca de dez porções.

Ingredientes

1 espiga ou lata de milho



3 ovos



2 colheres de sopa de manteiga



1 e meia xícara de chá de açúcar



3 xícaras de chá de leite



1 xícara de chá de fubá de milho



6 colheres de sopa de farinha de trigo



1 colher de sopa de fermento em pó



4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Modo de Preparo

Limpe a espiga de milho-verde e corte os grãos com uma faca afiada. Se não tiver espiga, use 1 lata de milho-verde.

No liquidificador, coloque os grãos de milho-verde, 3 ovos, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 e meia xícara de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de leite, 1 xícara de chá de fubá de milho e 6 colheres de sopa de farinha de trigo.

Bata até ficar homogêneo.

Em seguida, adicione 1 colher de sopa de fermento em pó, 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado e bata novamente.

Transfira a mistura para uma forma untada e enfarinhada.

Leve para assar em forno preaquecido a 180 °C por 1 h.

Deixe o bolo esfriar antes de desenformar.

Receita de bolo de milho verde com leite condensado e coco

A combinação do milho com o toque adocicado do leite de coco e a cobertura generosa de coco ralado cria uma sobremesa para sair do comum. Rende 12 porções.