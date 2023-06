São João: look para a festa junina; veja ideias

Junho é o mês de festa junina no Brasil, e para quem gosta de aproveitar o São João em grande estilo, aqui estão algumas ideias de looks; confira

Fogueiras, bandeirinhas, quadrilhas e comidas típicas fazem parte da festa de São João, festividade muito popular no Brasil durante o mês de junho. Esta comemoração é acontece em todas as regiões do País, especialmente no Nordeste. A tradição adorada pelos brasileiros fica atrás apenas do Carnaval.

Existem diversas peças que combinam com a ocasião, desde as mais tradicionais às mais simples. Para quem gosta de comemorar a festa de São João com estilo e praticidade, O POVO separou algumas dicas e ideias de looks.

Xadrez



O xadrez é a cara da festa junina, seja em um vestido, uma camisa ou uma saia. Além de ser um clássico, a estampa é uma opção simples e acessível para quem ainda não sabe o que vestir.

O xadrez é uma ótima opção e é um clássico da festa junina Crédito: Reprodução/Instagram

Bota

Se você tem uma bota no seu guarda-roupa, esta é a ocasião perfeita para usá-la. O calçado traz referência típica à festa de São João e é bastante versátil, podendo compor qualquer look.

Couro

O couro é um material bastante usado neste período, já que dá um toque especial e chique para qualquer composição. É considerado um investimento, pois ele pode ser usado durante todas as outras épocas do ano.

Vestido ou saia rodada

Quem escuta festa de São João logo pensa em uma pessoa vestida com uma destas peças. O vestido ou a saia rodada são o ideal para quem quer curtir com originalidade e dançar bastante as músicas típicas da comemoração.

Os vestidos e as saias rodadas são a cara da festa junina Crédito: Reprodução/Instagram

Renda

Os looks com renda são tradicionais da festa de São João. São característicos da época, pois remetem à simplicidade junina.

Geralmente, a renda é usada pelas noivas ou por quem dança quadrilha. No entanto, as peças podem ser adaptadas para o uso de todos que estão comemorando o São João.