Mungunzá ou canjica? Entenda a diferença e veja receitas práticas das delícias juninas

No Nordeste, a canjica é amarela e mais durinha, quase como se fosse um pudim. Enquanto isso, o mungunzá é o milho branco cozido que o Sudeste conhece como canjica. / Crédito: Reprodução / Celso Pupo / Shutterstock / Aurélio Alves / O POVO

Junho chega e, com ele, as comidas típicas ganham destaque em todas as regiões do Brasil. Entre elas, estão o mungunzá e a canjica, dois doces muito populares nas festas juninas. Embora muitas pessoas os tratem como sinônimos, a verdade é que essas delícias variam bastante de nome e preparo conforme a região.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A seguir, O POVO explica a diferença entre os pratos, apresenta a origem dos termos e mostra receitas. Mungunzá X Canjica: entenda a diferença No Nordeste, a canjica é feita com milho-verde fresco, mais firme e com textura parecida à de um pudim, sendo chamada de curau em outras partes do País. Já o mungunzá, também conhecido como canjica no Sudeste, é preparado com grãos de milho branco seco cozidos com leite, leite de coco e açúcar. LEIA MAIS | Receitas MasterChef: 5 sobremesas para fazer em 30 minutos



Mungunzá X Canjica: diferenças regionais marcam o prato Segundo o Atlas Linguístico do Brasil, publicado em 2009, o nome dado ao prato muda bastante de acordo com a localidade. Mesmo dentro de uma mesma cidade, pessoas com diferentes origens podem ter visões diferentes sobre o que é canjica ou mungunzá. Esse é um reflexo da riqueza linguística e cultural do País. No Norte e Nordeste, é comum o termo “mungunzá”. Já no Sul e Sudeste, o mesmo prato costuma ser chamado de “canjica”. A confusão aumenta porque o termo “canjica” também pode se referir a um preparo completamente diferente no Nordeste.

A base dos dois pratos é o milho, mas o ponto do grão e o modo de preparo fazem toda a diferença. Enquanto o mungunzá usa milho seco (amarelo ou branco) deixado de molho e depois cozido, a canjica nordestina usa o milho-verde fresco, batido com leite e cozido até virar um creme. Origem multicultural dos doces Como muitos pratos da culinária brasileira, o mungunzá e a canjica têm origens diversas. Uma das teorias mais aceitas entre os estudiosos é a de que a palavra "canjica" vem do quimbundo africano “kandjica”, reforçando as influências africanas na culinária nacional.