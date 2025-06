Receita de curau de milho: veja 3 formas simples e diferentes de preparo

Tradicional nas festas juninas, o curau de milho é um doce cremoso feito com milho verde e pode ser preparado com leite de coco, leite condensado e até brûlée

Um dos doces mais tradicionais do São João, o curau de milho é presença certa nas festas juninas de norte a sul do país. Feito com milho amarelo, leite e açúcar, o curau é um creme doce e aromático que pode ser servido quente ou gelado.

E apesar do nome variar de região para região, canjica no Nordeste, curau no Sudeste, o sabor caseiro e o toque de canela por cima fazem desse prato uma unanimidade no paladar brasileiro.