É perfeitamente possível preparar doces veganos deliciosos, repletos de sabor e criatividade, utilizando ingredientes simples e acessíveis. Ao substituir produtos de origem animal por alternativas vegetais, dá para criar sobremesas incríveis que agradam a todos os paladares. Por isso, a seguir, confira 5 receitas de doces veganos incríveis! Rolo de canela vegano (cinnamon roll) Ingredientes Massa

4 colheres de sopa de óleo de amendoim

1 xícara de chá de água morna

10 g de fermento biológico

1 xícara de chá de açúcar

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 pitada de sal Recheio

2 colheres de sopa de amido de milho

1 xícara de chá de leite vegetal

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de café de essência de baunilha

1 colher de sopa de óleo de amendoim

1 colher de chá de canela em pó Montagem 3 colheres de sopa de canela em pó

3 colheres de sopa de açúcar

Óleo para untar Modo de preparo Massa Em um recipiente, coloque a água morna, o fermento biológico e o açúcar. Misture bem os ingredientes e reserve por 15 minutos para fermentar. Em seguida, adicione a canela em pó, o óleo de amendoim, a farinha de trigo e o sal e sove a massa. Cubra com um pano e deixe crescer por 40 minutos.

Recheio Em uma panela, coloque todos os ingredientes e misture até ficar homogêneo. Leve ao fogo médio e mexa até formar um creme homogêneo. Reserve o creme. Montagem

Abra a massa com a ajuda de um rolo e deixe-a bem fininha. Passe uma camada do creme sobre a massa e, com a ajuda de uma peneira, polvilhe com canela em pó e açúcar. Em seguida, enrole a massa e corte em fatias. Coloque em uma forma untada com óleo e leve ao forno preaquecido a temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida. Pão de melado vegano Ingrediente Massa 1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de trigo comum

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de gengibre em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada ralada

1/4 de colher de chá de cravo-da-índia moído

1/4 de xícara de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de melado de cana

1 xícara de chá de leite vegetal

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1 colher de chá de essência de baunilha

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Cobertura

200 g de chocolate meio amargo vegano

1 colher de sopa de óleo de coco Modo de preparo Em uma tigela grande, peneire as farinhas, o açúcar mascavo, o bicarbonato, o fermento e as especiarias (canela, gengibre, noz-moscada e cravo-da-índia). Misture bem. Em outra tigela, misture o óleo vegetal, o melado de cana, o leite vegetal, o vinagre de maçã e a essência de baunilha. Mexa até incorporar. Aos poucos, adicione a mistura líquida aos ingredientes secos, mexendo com uma espátula até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em forminhas individuais untadas com óleo e enfarinhadas com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20-25 minutos. Derreta o chocolate vegano no micro-ondas em intervalos de 30 segundos, mexendo a cada pausa. Adicione o óleo de coco e misture. Retire os pães do forno e deixe esfriar antes de desenformar. Cubra com o chocolate derretido e deixe a cobertura endurecer antes de servir.