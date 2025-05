Quadrilhas juninas são decretadas Patrimônio Imaterial de Fortaleza

O decreto, publicado no Diário Oficial de Fortaleza, registra oficialmente a manifestação artística como uma das formas de expressão cultural da Capital

Em julho de 2024, a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) já havia anunciado que o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico-Cultural tinha aprovado os documentos para registro das quadrilhas juninas da cidade .

As quadrilhas juninas foram registradas como Patrimônio Imaterial de Fortaleza. Após decreto publicado pela Prefeitura Municipal, a manifestação artística passa a integrar oficialmente o “Livro das Formas de Expressão” cultural da capital cearense.

Agora, o registro se tornou decreto – publicado no Diário Oficial do Município da última terça-feira, 20.

O processo de registro começou em junho de 2023. À época, a Secultfor, junto à Célula de Gestão do Patrimônio Imaterial de Fortaleza, realizou reuniões para definir a metodologia de pesquisa e desenvolvimento da ação.

Ao longo do projeto, os agentes buscaram mapear, entrevistar e acompanhar ensaios para a elaboração de um documento com informações sobre as atividades culturais das quadrilhas juninas.

Com a oficialização, o novo patrimônio se junta a outras festividades fortalezenses, como o Maracatu Cearense e a Festa de São Pedro. A partir de agora, compete ao município de Fortaleza, conforme orientação da Constituição Federal, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local.