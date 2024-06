Dia de Santo Antônio: simpatias para fazer em 13 de junho

Neste dia 13 de junho a Igreja Católica celebra a solenidade de Santo Antônio. Conhecido como “santo casamenteiro”, os fieis costumam rogá-lo para conseguir um novo amor ou resolver conflitos nos relacionamentos.

No Brasil, a data é cheia de simbolismo com as simpatias feitas para o santo, envolvendo fitas, imagens e velas. Elas costumam ser feitas no dia 13 ou no decorrer do mês junino, que também celebra São João e São Pedro.

Dia de Santo Antônio: veja simpatias para atrair o amor

Simpatias de Santo Antônio: copo de água

A mais conhecida das simpatias de Santo Antônio é colocar uma imagem pequena do santo mergulhada em um copo de vidro com água. Depois, faça o pedido para conseguir um novo amor, um(a) namorado(a), ou um casamento. O santinho deve ficar no líquido até o pedido se realizar.