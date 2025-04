Centro Histórico de Barbalha deverá ter fiação subterrânea, afirma prefeito

Informação foi dada à rádio O POVO CBN Cariri nessa terça-feira, 22, quando o gestor falou sobre a possibilidade da criação de um consórcio turístico com os municípios de Santana do Cariri, Nova Olinda, Juazeiro e Missão Velha.

O prefeito de Barbalha , Guilherme Saraiva (PT), confirma obra de fiação subterrânea em 22 ruas do Centro Histórico de Barbalha , a 548,30 km de Fortaleza. Intervenção está prevista para começar após a festa de Santo Antônio, que acontecerá no mês de junho

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Prefeito destacou ainda a construção de um polo gastronômico no Centro com o propósito de atrair turistas para a região.

Leia mais Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta quarta (23/04)

Sobre o assunto Clima para amanhã em Barbalha previsão do tempo desta quarta (23/04)

A ideia da obra consiste em melhorar a paisagem do Centro Histórico. De acordo com o gestor, os postes que continuarão no ambiente terão fins decorativos em alusão à história do Município, fazendo parte do plano de incentivo ao turismo.