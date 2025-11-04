CasaCor Ceará 2025: locais para alimentar a alma e o corpo

Casa Cor 2025. Na foto, o espaço "Bodega Sebrae", da arquiteta Tìcci Sánford / Crédito: FERNANDA BARROS / O POVO

Para uma reunião de negócios, um happy hour ou até um encontro. A gastronomia está em alta na CasaCor Ceará, com diferentes opções. Das cachaças aos pratos, os ambientes agradam tanto no visual quanto no paladar.

Restaurante Mayú O projeto do Restaurante Escola Senac, o Mayú, assinado pela arquiteta Ana Virgínia Furlani, preza por uma experiência completa. O ponto de partida foi a região do Cariri, em especial a fauna e a flora da Chapada do Araripe. O espaço abriga ainda a Livraria Senac, unindo boa gastronomia e ótimas leituras. Espaços da Casa Cor 2025. Na foto, o espaço "Restaurante Mayú", da arquiteta Ana Virgínia Furlani Crédito: FERNANDA BARROS / O POVO

Bodega Sebrae - Mel e Cachaça As antigas bodegas, que fazem parte da memória e das histórias dos cearenses, ganham uma nova roupagem. O gesto, de resgate e reinvenção, une elegância e explora os sentidos, mas ainda com a afetividade em sua essência. O ambiente, da arquiteta Tìcci Sánford, respeita e destaca os produtos à mostra, como cachaças artesanais de Viçosa do Ceará, meles raros, petiscos e itens produzidos na Serra da Ibiapaba.