CasaCor Ceará 2025: locais para alimentar a alma e o corpo

Na CasaCor Ceará 2025, ambientes para alimentar a alma e o corpo

Restaurantes, cafés e bodegas são pontos de inspiração e de encontro na CasaCor Ceará 2025. Os estabelecimentos seguem em pleno funcionamento
Larissa Viegas
Larissa Viegas Autor
Para uma reunião de negócios, um happy hour ou até um encontro. A gastronomia está em alta na CasaCor Ceará, com diferentes opções.

Das cachaças aos pratos, os ambientes agradam tanto no visual quanto no paladar.

Restaurante Mayú

O projeto do Restaurante Escola Senac, o Mayú, assinado pela arquiteta Ana Virgínia Furlani, preza por uma experiência completa.

O ponto de partida foi a região do Cariri, em especial a fauna e a flora da Chapada do Araripe. O espaço abriga ainda a Livraria Senac, unindo boa gastronomia e ótimas leituras.

Bodega Sebrae - Mel e Cachaça

As antigas bodegas, que fazem parte da memória e das histórias dos cearenses, ganham uma nova roupagem.

O gesto, de resgate e reinvenção, une elegância e explora os sentidos, mas ainda com a afetividade em sua essência.

O ambiente, da arquiteta Tìcci Sánford, respeita e destaca os produtos à mostra, como cachaças artesanais de Viçosa do Ceará, meles raros, petiscos e itens produzidos na Serra da Ibiapaba.

Casa Cor 2025. Na foto, o espaço "Bodega Sebrae", da arquiteta Tìcci Sánford
Casa Cor 2025. Na foto, o espaço "Bodega Sebrae", da arquiteta Tìcci Sánford Crédito: FERNANDA BARROS / O POVO
Casa Cor 2025. Na foto, o espaço "Bodega Sebrae", da arquiteta Tìcci Sánford
Casa Cor 2025. Na foto, o espaço "Bodega Sebrae", da arquiteta Tìcci Sánford Crédito: FERNANDA BARROS / O POVO

A estrutura foi criada com materiais metálicos reaproveitados e o mobiliário e acabamentos são, em sua maioria, de fornecedores cearenses.

Tudo sob a sombra de uma mangueira, cercada por paginações criativas e texturas que evocam a memória sensorial do Nordeste. Um convite para sentar, provar, lembrar e celebrar.

Casa Coar - Le Pain Le Café

A paixão pelo café vai além da arquitetura e do design nesse ambiente. Sustentabilidade e identidade cultural local aparecem a partir de uma visão de design circular, onde o arquiteto Gustavo Augusto ressignifica materiais.

Estruturas metálicas e cobertas ganham nova vida e chapas de pedras de edições anteriores da mostra são transformadas em mesas.

Na foto, o espaço "Casa Coar - Le Pain Le Café", do arquiteto Gustavo Augusto
Na foto, o espaço "Casa Coar - Le Pain Le Café", do arquiteto Gustavo Augusto Crédito: FERNANDA BARROS / O POVO
Na foto, o espaço "Casa Coar - Le Pain Le Café", do arquiteto Gustavo Augusto
Na foto, o espaço "Casa Coar - Le Pain Le Café", do arquiteto Gustavo Augusto Crédito: FERNANDA BARROS / O POVO

Bar Secreto 

A força orgânica e viva da natureza se une às linhas retas, ritmo acelerado, texturas marcantes e atmosfera contemporânea do ambiente urbano, sem competir e revelando novas possibilidades.

O resultado é o ambiente assinado pela arquiteta Juliana Dias, um bar que se torna um refúgio dentro desse contraste. A entrada discreta desperta curiosidade.

