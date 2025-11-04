CasaCor Ceará 2025: locais para alimentar a alma e o corpo

Na CasaCor Ceará 2025, ambientes para alimentar a alma e o corpoRestaurantes, cafés e bodegas são pontos de inspiração e de encontro na CasaCor Ceará 2025. Os estabelecimentos seguem em pleno funcionamento
Para uma reunião de negócios, um happy hour ou até um encontro. A gastronomia está em alta na CasaCor Ceará, com diferentes opções.
Das cachaças aos pratos, os ambientes agradam tanto no visual quanto no paladar.
Restaurante Mayú
O projeto do Restaurante Escola Senac, o Mayú, assinado pela arquiteta Ana Virgínia Furlani, preza por uma experiência completa.
O ponto de partida foi a região do Cariri, em especial a fauna e a flora da Chapada do Araripe. O espaço abriga ainda a Livraria Senac, unindo boa gastronomia e ótimas leituras.
Bodega Sebrae - Mel e Cachaça
As antigas bodegas, que fazem parte da memória e das histórias dos cearenses, ganham uma nova roupagem.
O gesto, de resgate e reinvenção, une elegância e explora os sentidos, mas ainda com a afetividade em sua essência.
O ambiente, da arquiteta Tìcci Sánford, respeita e destaca os produtos à mostra, como cachaças artesanais de Viçosa do Ceará, meles raros, petiscos e itens produzidos na Serra da Ibiapaba.
A estrutura foi criada com materiais metálicos reaproveitados e o mobiliário e acabamentos são, em sua maioria, de fornecedores cearenses.
Tudo sob a sombra de uma mangueira, cercada por paginações criativas e texturas que evocam a memória sensorial do Nordeste. Um convite para sentar, provar, lembrar e celebrar.
Casa Coar - Le Pain Le Café
A paixão pelo café vai além da arquitetura e do design nesse ambiente. Sustentabilidade e identidade cultural local aparecem a partir de uma visão de design circular, onde o arquiteto Gustavo Augusto ressignifica materiais.
Estruturas metálicas e cobertas ganham nova vida e chapas de pedras de edições anteriores da mostra são transformadas em mesas.
Bar Secreto
A força orgânica e viva da natureza se une às linhas retas, ritmo acelerado, texturas marcantes e atmosfera contemporânea do ambiente urbano, sem competir e revelando novas possibilidades.
O resultado é o ambiente assinado pela arquiteta Juliana Dias, um bar que se torna um refúgio dentro desse contraste. A entrada discreta desperta curiosidade.