Veja inspirações para ambientes de bons momentos em casa

Espaços da Casa Cor 2025. Na foto, o espaço "Alpendre da Casa", dos arquitetos Fabrício Pereira e Roberta Pereira. / Crédito: FERNANDA BARROS / O POVO

Confira alguns ambientes internos e externos da CasaCor Ceará 2025 para você receber, criar boas memórias e se sentir ainda mais em casa: Alpendre da Casa Fabrício e Roberta Pereira assinam o espaço projetado para fora da edificação, que mexe com a memória afetiva das pessoas por proporcionar reuniões e convívios familiares.

“Alpendre existe em casas de praia, serra, sertão, cidade, grandes e pequenas, luxuosas ou simples, e é um termo reconhecido no Brasil todo”, conta Fabrício. O cordel “O alpendre da casa dos meus pais”, de José de Sousa Dantas, foi inspiração para o paisagismo que coleciona espécies, a exemplo da pleomele, guaimbê, dracena arbórea, pata de elefante e bromélias porto seguro. Leia mais Guia V&A: designer Érico Gondim indica onde se despedir do dia em Fortaleza Sobre o assunto Guia V&A: designer Érico Gondim indica onde se despedir do dia em Fortaleza Casa Cacho por Fina Casa A Casa Cacho é um convite para resgatar memórias e enaltecer a cultura regional. Criação da arquiteta Paloma Estrela.

A marquise é uma referência aos telhados cerâmicos tradicionais, feita em aço e revestida com granilha. Em contraste, o interior conta com cores mais fechadas. A estante compõe o pé-direito alto. Espaços da Casa Cor 2025. Na foto, o espaço "Casa Cacho Por Fina Casa", da arquiteta Paloma Estrela. Crédito: FERNANDA BARROS / O POVO Casa Crioula A arquiteta Stephanie Ribeiro assina o ambiente que une fluidez e acolhimento. De traçado oval, as curvas chamam atenção, deixando o espaço orgânico e remetendo ao movimento.

A estrutura traz tijolos sustentáveis, replicados de forma que remete à arquitetura ancestral. A casa tem obras de Wilson Neto, Estúdio Sabá, Marta Brizeno e Associação Fibrarte Fibra. Espaços da Casa Cor 2025. Na foto, o espaço "Casa Crioula", da arquiteta Stephanie Ribeiro. Crédito: FERNANDA BARROS / O POVO Leia mais Guia V&A: arquiteta Gabriela Picanço dá dicas para conhecer e ousar Sobre o assunto Guia V&A: arquiteta Gabriela Picanço dá dicas para conhecer e ousar