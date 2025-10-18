Veja inspirações para ambientes de bons momentos em casa

Inspirações para ambientes de bons momentos na CasaCor Ceará 2025Uma sala, uma varanda, um alpendre. A ideia é desfrutar bons momentos, ler um livro e colocar a conversa em dia. Inspire-se!
Confira alguns ambientes internos e externos da CasaCor Ceará 2025 para você receber, criar boas memórias e se sentir ainda mais em casa:
Alpendre da Casa
Fabrício e Roberta Pereira assinam o espaço projetado para fora da edificação, que mexe com a memória afetiva das pessoas por proporcionar reuniões e convívios familiares.
“Alpendre existe em casas de praia, serra, sertão, cidade, grandes e pequenas, luxuosas ou simples, e é um termo reconhecido no Brasil todo”, conta Fabrício.
O cordel “O alpendre da casa dos meus pais”, de José de Sousa Dantas, foi inspiração para o paisagismo que coleciona espécies, a exemplo da pleomele, guaimbê, dracena arbórea, pata de elefante e bromélias porto seguro.
Casa Cacho por Fina Casa
A Casa Cacho é um convite para resgatar memórias e enaltecer a cultura regional. Criação da arquiteta Paloma Estrela.
A marquise é uma referência aos telhados cerâmicos tradicionais, feita em aço e revestida com granilha. Em contraste, o interior conta com cores mais fechadas. A estante compõe o pé-direito alto.
Casa Crioula
A arquiteta Stephanie Ribeiro assina o ambiente que une fluidez e acolhimento. De traçado oval, as curvas chamam atenção, deixando o espaço orgânico e remetendo ao movimento.
A estrutura traz tijolos sustentáveis, replicados de forma que remete à arquitetura ancestral. A casa tem obras de Wilson Neto, Estúdio Sabá, Marta Brizeno e Associação Fibrarte Fibra.
Home cinema
O espaço da arquiteta Jessica Aguiar acolhe e surpreende, com formas orgânicas que suavizam a arquitetura e criam fluidez. Na cartela de cores, tons neutros proporcionam leveza e sofisticação e o contraponto escuro adiciona profundidade e personalidade.
O snack bar é um convite para acolher e surpreender durante os encontros informais. Recursos tecnológicos permitem uma experiência imersiva, juntamente aos elementos desenhados para integrar funcionalidade e estética de forma harmônica.
O lar além do mar
O living da casa possui 100 m² e pé-direito de seis metros, um verdadeiro palco para os profissionais Carlos Otávio e Mirella Barbosa darem uma roupagem contemporânea ao ambiente.
A inspiração vem de Maria Edileuza Fontenele Reis, embaixadora do Brasil na Suécia e nascida em Viçosa, no Ceará.
Sala de Suzaninha
O projeto de Érico Monteiro usa madeira, tecidos orgânicos e pedras para garantir acolhimento. O layout, com linhas graciosas, permite uma experiência sensorial, enquanto os móveis estão dispostos de forma que ampara uma circulação intuitiva.
O projeto mescla tons suaves, em um desenho que, segundo o arquiteto, oferece sensação de liberdade.
Varanda Aurora
Aurora, para a arquiteta Milena Holanda, é símbolo de despertar, do chamado ao descanso e ao convívio com os seus.
Em seu projeto, a arquiteta aproveita o espaço de passagem para convidar os visitantes para uma pausa, seja para apreciar a chegada do dia ou observar o horizonte.