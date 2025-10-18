Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja inspirações para ambientes de bons momentos em casa

Inspirações para ambientes de bons momentos na CasaCor Ceará 2025

Uma sala, uma varanda, um alpendre. A ideia é desfrutar bons momentos, ler um livro e colocar a conversa em dia. Inspire-se!
Confira alguns ambientes internos e externos da CasaCor Ceará 2025 para você receber, criar boas memórias e se sentir ainda mais em casa:

Alpendre da Casa

Fabrício e Roberta Pereira assinam o espaço projetado para fora da edificação, que mexe com a memória afetiva das pessoas por proporcionar reuniões e convívios familiares.

“Alpendre existe em casas de praia, serra, sertão, cidade, grandes e pequenas, luxuosas ou simples, e é um termo reconhecido no Brasil todo”, conta Fabrício.

O cordel “O alpendre da casa dos meus pais”, de José de Sousa Dantas, foi inspiração para o paisagismo que coleciona espécies, a exemplo da pleomele, guaimbê, dracena arbórea, pata de elefante e bromélias porto seguro.

Casa Cacho por Fina Casa

A Casa Cacho é um convite para resgatar memórias e enaltecer a cultura regional. Criação da arquiteta Paloma Estrela.

A marquise é uma referência aos telhados cerâmicos tradicionais, feita em aço e revestida com granilha. Em contraste, o interior conta com cores mais fechadas. A estante compõe o pé-direito alto.

Casa Crioula

A arquiteta Stephanie Ribeiro assina o ambiente que une fluidez e acolhimento. De traçado oval, as curvas chamam atenção, deixando o espaço orgânico e remetendo ao movimento.

A estrutura traz tijolos sustentáveis, replicados de forma que remete à arquitetura ancestral. A casa tem obras de Wilson Neto, Estúdio Sabá, Marta Brizeno e Associação Fibrarte Fibra.

Home cinema

O espaço da arquiteta Jessica Aguiar acolhe e surpreende, com formas orgânicas que suavizam a arquitetura e criam fluidez. Na cartela de cores, tons neutros proporcionam leveza e sofisticação e o contraponto escuro adiciona profundidade e personalidade.

O snack bar é um convite para acolher e surpreender durante os encontros informais. Recursos tecnológicos permitem uma experiência imersiva, juntamente aos elementos desenhados para integrar funcionalidade e estética de forma harmônica.

O lar além do mar

O living da casa possui 100 m² e pé-direito de seis metros, um verdadeiro palco para os profissionais Carlos Otávio e Mirella Barbosa darem uma roupagem contemporânea ao ambiente.

A inspiração vem de Maria Edileuza Fontenele Reis, embaixadora do Brasil na Suécia e nascida em Viçosa, no Ceará.

Sala de Suzaninha

O projeto de Érico Monteiro usa madeira, tecidos orgânicos e pedras para garantir acolhimento. O layout, com linhas graciosas, permite uma experiência sensorial, enquanto os móveis estão dispostos de forma que ampara uma circulação intuitiva.

O projeto mescla tons suaves, em um desenho que, segundo o arquiteto, oferece sensação de liberdade.

Varanda Aurora

Aurora, para a arquiteta Milena Holanda, é símbolo de despertar, do chamado ao descanso e ao convívio com os seus.

Em seu projeto, a arquiteta aproveita o espaço de passagem para convidar os visitantes para uma pausa, seja para apreciar a chegada do dia ou observar o horizonte.

