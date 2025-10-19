Conexão com a natureza: as indicações do paisagista Lucas Góes
Imersão
O Parque Nacional de Ubajara, na Serra da Ibiapaba, é um dos cenários mais ricos do Ceará para sentir a força da natureza: trilhas que atravessam florestas densas, cavernas misteriosas e cachoeiras que renovam corpo e espírito.
Já em Fortaleza, o Parque do Cocó mostra que a experiência de imersão também pode acontecer dentro da cidade, entre manguezais, pássaros e o silêncio que sobrevive em meio ao urbano.
O essencial é se permitir estar presente nesses espaços, observar de perto a vegetação, perceber os detalhes da fauna, escutar a vida acontecendo em cada canto. Essa entrega à natureza é uma forma de desacelerar, restaurar a saúde mental e reencontrar equilíbrio.
Transformação
Em A Vida Secreta das Árvores, o autor Peter Wohlleben nos conduz a um olhar surpreendente sobre o mundo das florestas. Ele revela como as árvores se comunicam entre si, compartilham nutrientes através das raízes e criam verdadeiras redes de solidariedade.
A cada capítulo, percebemos que a floresta não é apenas um conjunto de árvores, mas um organismo vivo, pulsante e interdependente.
Essa descoberta desperta em nós a biofilia — a ligação profunda e instintiva com a natureza — e nos lembra de que fazemos parte desse mesmo ciclo. A leitura inspira respeito e admiração pelo verde, convida à contemplação e reforça a necessidade de cuidarmos do que ainda resiste.
É um livro que não só informa, mas transforma a maneira como enxergamos a vida ao nosso redor.
Conexão
O paisagismo hoje se valoriza na harmonia entre árvores, protagonistas dos jardins, frutíferas, flores e elementos naturais como pedras, seixos e madeira. Mais do que escolher plantas e materiais apenas pela estética, os projetos se adaptam à natureza local, respeitando o solo, o clima e os ecossistemas de cada região.
As árvores oferecem sombra e permanência, as frutíferas resgatam memórias afetivas e proporcionam alimento, e as flores acrescentam cor, perfume e poesia.
O uso de materiais naturais nos caminhos e nos detalhes reforça a sensação de conexão com o ambiente, criando espaços orgânicos, sustentáveis e vivos.
Cada jardim se transforma assim em um refúgio de equilíbrio, contemplação e bem-estar, onde a natureza é protagonista e a arquitetura se torna sua aliada.