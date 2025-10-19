Conexão com a natureza: as indicações do paisagista Lucas Góes

Teleférico leva os visitantes até a Gruta de Ubajara, no Ceará / Crédito: Ascom Casa Civil do Ceará

Imersão O Parque Nacional de Ubajara, na Serra da Ibiapaba, é um dos cenários mais ricos do Ceará para sentir a força da natureza: trilhas que atravessam florestas densas, cavernas misteriosas e cachoeiras que renovam corpo e espírito. Já em Fortaleza, o Parque do Cocó mostra que a experiência de imersão também pode acontecer dentro da cidade, entre manguezais, pássaros e o silêncio que sobrevive em meio ao urbano.

O essencial é se permitir estar presente nesses espaços, observar de perto a vegetação, perceber os detalhes da fauna, escutar a vida acontecendo em cada canto. Essa entrega à natureza é uma forma de desacelerar, restaurar a saúde mental e reencontrar equilíbrio.

Transformação Em A Vida Secreta das Árvores, o autor Peter Wohlleben nos conduz a um olhar surpreendente sobre o mundo das florestas. Ele revela como as árvores se comunicam entre si, compartilham nutrientes através das raízes e criam verdadeiras redes de solidariedade. A cada capítulo, percebemos que a floresta não é apenas um conjunto de árvores, mas um organismo vivo, pulsante e interdependente.

Essa descoberta desperta em nós a biofilia — a ligação profunda e instintiva com a natureza — e nos lembra de que fazemos parte desse mesmo ciclo. A leitura inspira respeito e admiração pelo verde, convida à contemplação e reforça a necessidade de cuidarmos do que ainda resiste. É um livro que não só informa, mas transforma a maneira como enxergamos a vida ao nosso redor.

