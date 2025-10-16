Guia V&A: arquiteta Gabriela Picanço dá dicas para conhecer e ousar

/ Crédito: Cena do filme "O QUARTO AO LADO" / Divulgação

O diretor, conhecido pelo uso detalhista das cores, se dedica nesta obra à interação plástica dos personagens com o cenário e a arquitetura influencia a história.

Para quem ama fotografia e arquitetura, "O quarto ao lado" (foto), de Pedro Almodóvar, provoca reflexões em torno da eutanásia.

Tendência

O slow design, presente em diversos campos criativos, chega à arquitetura e ao design brasileiros. A proposta vai contra a produção desenfreada que não acompanha a maturação criativa.

Assim, o movimento foca na originalidade do autoral, na matéria-prima sustentável e duradoura e nos processos manuais.

Dica

Posso usar mais de um tom de madeira? Sim! Usar tons diferentes evita que o ambiente fique planificado, e que o projeto não fique datado.

O chique da madeira é mostrar o envelhecer bem do material. Se o seu orçamento permitir, opte pela madeira natural!