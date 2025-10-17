Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guia V&A: Érico Gondim indica onde se despedir do dia em Fortaleza

Autor Larissa Viegas
Larissa Viegas Autor
Tipo Notícia

Na praia

O pôr do sol no Poço da Draga (foto), principalmente sob e sobre o píer “abandonado”. É comum ver jovens “competindo” com saltos e o banho de mar é ótimo.

A brisa da praia e o movimento inspiram fotógrafos da Cidade e turistas que gostam de apreciar as belezas do cotidiano de quem mora no litoral.

Na duna

Outro pôr do sol inspirador é o do alto da Duna da Sabiaguaba. De lá, avistamos o mar, o mangue, a Mata Atlântica e a Cidade.

Em frente ainda tem um polo gastronômico na beira do rio, que une comida boa e música ao vivo.

Na cidade

Também vou muito no Arrumação (@arrumacaoflores) e no Flores Arte Bistrô (@floresartebistro). Os estabelecimentos têm o combo “excelente comida e boa música”.

No Flores, peça o polvo. E acesse as redes sociais para conferir quando o Makem vai cantar lá. É bom demais!

Arrumação

  • Endereço: rua Xavier de Castro, 67 - Praia de Iracema, Fortaleza
  • Funcionamento: Quartas e quintas, das 18h a meia-noite | Sextas, das 18h às 2h | Sábados, das 17h às 2h | Domingos, das 17h às 23h

Flores Arte Bistrô

  • Endereço: rua Xavier de Castro, 67 - Praia de Iracema, Fortaleza
  • Funcionamento: Terças a sábados, a partir das 18h | Domingos, das 12h às 16h

