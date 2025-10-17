Guia V&A: Érico Gondim indica onde se despedir do dia em Fortaleza

Guia V&A: designer Érico Gondim indica onde se despedir do dia em Fortaleza
Na praia
O pôr do sol no Poço da Draga (foto), principalmente sob e sobre o píer “abandonado”. É comum ver jovens “competindo” com saltos e o banho de mar é ótimo.
A brisa da praia e o movimento inspiram fotógrafos da Cidade e turistas que gostam de apreciar as belezas do cotidiano de quem mora no litoral.
Na duna
Outro pôr do sol inspirador é o do alto da Duna da Sabiaguaba. De lá, avistamos o mar, o mangue, a Mata Atlântica e a Cidade.
Em frente ainda tem um polo gastronômico na beira do rio, que une comida boa e música ao vivo.
Na cidade
Também vou muito no Arrumação (@arrumacaoflores) e no Flores Arte Bistrô (@floresartebistro). Os estabelecimentos têm o combo “excelente comida e boa música”.
No Flores, peça o polvo. E acesse as redes sociais para conferir quando o Makem vai cantar lá. É bom demais!
Arrumação
- Endereço: rua Xavier de Castro, 67 - Praia de Iracema, Fortaleza
- Funcionamento: Quartas e quintas, das 18h a meia-noite | Sextas, das 18h às 2h | Sábados, das 17h às 2h | Domingos, das 17h às 23h
Flores Arte Bistrô
- Endereço: rua Xavier de Castro, 67 - Praia de Iracema, Fortaleza
- Funcionamento: Terças a sábados, a partir das 18h | Domingos, das 12h às 16h