Guia V&A: Érico Gondim indica onde se despedir do dia em Fortaleza

O pôr do sol no Poço da Draga, em Fortaleza, é uma das indicações do designer Érico Gondim / Crédito: FERNANDA BARROS / O POVO

Na praia

O pôr do sol no Poço da Draga (foto), principalmente sob e sobre o píer “abandonado”. É comum ver jovens “competindo” com saltos e o banho de mar é ótimo. A brisa da praia e o movimento inspiram fotógrafos da Cidade e turistas que gostam de apreciar as belezas do cotidiano de quem mora no litoral.