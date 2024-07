Guia V&A: dicas para fazer a mala das crianças e curtir as férias

Vai sair de férias? Veja dicas de pediatra e personal organizer para as malas das crianças!

O primeiro passo é estudar a previsão do tempo do destino para não acontecerem surpresas em relação ao clima.

Por isso, o Guia Vida&Arte convidou a pediatra Luana Nepomuceno e a personal organizer Adriana Castro para dar dicas de organização. Veja dicas para preparar as malas das crianças:

Férias são períodos de curtição e relaxamento, mas também podem ser desafiadoras quando envolvem crianças. A preparação e a arrumação das malas pedem atenção redobrada, afinal, são nelas que estão itens indispensáveis para o bem-estar e os cuidados com a saúde de todos da família na hora de explorar um novo destino.

Categorize (por pessoa, por tipo de peça, por dia...)

Quando for organizar as malas, lembre-se de separar os itens por membros da família e por categorias. Outra solução legal é organizar os looks por dia.

Coloque cada coisa em seu lugar

As vestimentas podem ser acomodadas em sacos (existem até compressores para roupas de inverno, por exemplo), envelopes ou colmeias organizadoras; para os calçados, use sacos próprios.

Faça o check-list de itens do bebê

Caso viaje com bebês, confira se estes itens básicos já estão na lista: fraldas, lenços umedecidos e berço portátil; mantas; babadores. As comidinhas e os brinquedos preferidos também devem entrar, pois oferecem sensação de conforto e familiaridade.