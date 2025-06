Guia Vida&Arte revela o melhor do turismo dos ventos no Ceará

Windward, chop, freestyle, jibe... Esta terceira edição do Guia Vida&Arte amplia o vocabulário e os horizontes — e que horizontes! As paisagens litorâneas do nosso Ceará não só são o pano de fundo de esportes aquáticos como também são protagonistas de quem busca dias de descanso, contato com a natureza e lazer.

A cada dica, uma certeza: nosso Estado é realmente incrível. À primeira vista, os destaques parecem ser o vento, o céu azul e a areia — ora branca, ora colorida; o mar morno e as ondas na medida certa. Mas, acima de tudo, estão a criatividade, a receptividade e a dedicação do nosso povo.