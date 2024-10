Onde passar o dia em Fortim, no Ceará? Thiara Montefusco indica roteiro

Fortim, localizado a cerca de 134 km de Fortaleza, tem atrativos como o Mirante do Pôr do Sol, a barraca Canto Verde e o Pausa Beach Bar

Onde iniciar o passeio

Recomendo visitar o Mirante do Pôr do Sol, que fica localizado na Praia das Grutas e proporciona um visual completo da Praia do Pontal e um final de tarde de tirar o fôlego.

A praia tem ainda grutas para explorar, piscinas naturais e uma vista incrível do Rio Jaguaribe com as dunas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

É bom ir no horário do pôr do sol, como sugere o nome, ou em horários de maré baixa para explorar. Vale a pena estender o passeio e esperar para ver o céu cheio de estrelas e o nascer da lua.