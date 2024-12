Três fontes para despertar a criatividade no mundo da arquitetura e design

Cada publicação é uma oportunidade de descobrir não apenas o que está em alta, mas também o que está por vir e ajuda a aprofundar o entendimento sobre as interconexões entre design e a cultura global.

“The Cool Hunter” (thecoolhunter.net) explora as tendências mais inovadoras e frescas em design, arquitetura, arte e cultura. São projetos únicos e locais inspiradores de diversas partes do mundo.

Ele destaca a importância de criar espaços que promovam a interação social, a comunidade e a conexão com a natureza e mostra que o design é também qualidade de vida e senso de pertencimento.

“The infinite happiness” (foto) fala sobre um projeto de habitação social em Copenhague, conhecido por seu design inteligente e sustentável. As entrevistas e cenas do dia a dia dos moradores mostram como o ambiente pode influenciar a felicidade e o bem-estar das pessoas.

Série

"World's most Extraordinary homes", apresentada por Piers Taylor e Caroline Quentin, traz algumas das residências mais impressionantes e inovadoras do mundo, com projetos arquitetônicos únicos, que vão desde casas situadas em locais remotos até verdadeiras obras-primas urbanas.

Vai montar um espaço de lazer? CasaCor traz ideias de adegas e salas de jogos; VEJA

São detalhes como concepção de cada casa, inovação no design e o uso de materiais que respeitam e dialogam com a paisagem ao redor.