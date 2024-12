Paloma Estrela e as dicas de design e arquitetura mundiais

No Brasil, destaco Érico Gondim (foto), designer cearense, com suas peças de mobiliário. Ele combina o DNA do design moderno com a riqueza da tradição.

Série e exposições são as dicas do arquiteto Victo Alves Braga; CONFIRA

Tendências

Se você gosta de se manter conectado ao que está acontecendo no design brasileiro, indico o trabalho

da Winnie Bastian. Com um olhar de arquiteta e uma abordagem envolvente, ela, que se define como

uma arquiteta com alma de jornalista, traz reflexões profundas sobre o mercado, tendências e inovação no @designdobom, no Instagram.