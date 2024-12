Arquiteto Josafá Neto dá dicas para curtir a Praia de Iracema

Restaurante

Indico o restaurante Mar de Rosas (foto), localizado na rua dos Tabajaras, número 542. O local tem uma arquitetura bucólica toda pensada na prestação do espaço, traz detalhes com muito design cearense e faz a mente passear pela casinha da vovó no interior.

E, claro, também é ótimo para degustar grandes delícias de nossa terra!