Guia Vida&Arte CasaCor: CeArt, design e artesanato cearenses juntos

A união do artesanato e do design proporciona a valorização de uma cultura. Através de capacitações, a Central de Artesanato do Ceará (CeArt) promove diferentes encontros entre artesãos de todo o Estado e designers, que visam desenvolver diferentes tipologias, melhorar a qualidade dos produtos e aprimorar conhecimentos em gestão de negócios. Os módulos vão desde o ensinamento de técnicas ainda desconhecidas até a inovação, criando peças conceituais com maior valor agregado.

O resultado são roupas, móveis, acessórios, objetos de decoração e mais uma infinidade de itens que perpetuam o fazer manual, garantem o sustento de famílias e traduzem a cultura cearense em uma linguagem universal: do belo, do criativo, do autoral. Confira o processo e o resultado de algumas dessas parcerias, disponíveis na CeArt: Dunas + Caju As areias das dunas e falésias cearenses colorem os itens idealizados e executados pela arquiteta Camila Fiuza e pelos artesãos Avany de Oliveira, que trabalha com areia colorida em Fortaleza, e Elienai de Oliveira, do Tururu, responsável pelas peças de madeira.

A coleção conta com mesas de centro, mesas laterais, bandejas de mesa e porta-guardanapos. Mesmo dominando a técnica há décadas, Avany apostou na inovação, desenvolvendo, inclusive, uma nova técnica de compactação da areia. Cada mesa leva um dia para ser produzida pela artesã.

Outro ponto importante dos objetos é o uso da madeira. Elienai desenvolveu bases a partir da muiracatiara, matéria-prima resistente com estrias mais escuras, dando um tom único a cada peça. Primeiro sol A coleção conta com design de Sérgio Melo e execução do labirinto por Laurice Costa, de Icapuí. O município é o primeiro lugar onde o Sol nasce no Ceará. A partir de um design ancestral com referências locais, a coleção explora os arabescos característicos do labirinto cearense.