Guia Vida&Arte: arquiteta Ticiana Sanford dá dicas de cultura

A cearense indica livro e passeios, de Fortaleza a Barcelona. Confira as dicas que Ticiana compartilhou com o Guia Vida&Arte CasaCor

“A sombra do vento”, de Carlos Ruiz Zafón. De longe, o melhor livro que já li! É um passeio arquitetônico e literário por Barcelona, cheio de mistérios e que não decepciona em nenhum capítulo.

Tenho peças que todo mundo pergunta de onde são. Com um bom olhar, a gente consegue levar o melhor.

Um passeio pela feirinha da Beira Mar . Pode até ter o estigma de "programa de turista", mas eu adoro passear despretensiosamente por lá e garimpar artesanatos para casa com ótimo preço.

Sertão

No quesito exposição de artes, para mim, existem duas visitações imperdíveis: estar sempre por dentro e conhecer de pertinho as exposições que passam pelo espaço Cultural Unifor (foto) e conferir as relíquias da Galeria Multiarte. A curadoria é impecável!

