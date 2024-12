Guia Vida&Arte: arquiteto Rodrigo Porto dá dicas que inspiram

Arte, documentário e até viagens servem de referências para o cearense. Confira as sugestões que Rodrigo compartilhou com o Guia V&A CasaCor

Viagem

Quando penso em peças antigas, penso logo no Rio de Janeiro. Então, todas as vezes que visito a Cidade Maravilhosa, tenho que dar uma passada no Antiquariato, um lugar lindo e cheio de energia!