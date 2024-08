Chef Marina Araujo indica roteiro com locais preferidos em Fortaleza

Onde aproveitar a culinária local

Impossível não pensar no restaurante que faço parte, o Raiz Cozinha Brasileira, que traz vários pratos com cultura alimentar cearense, evidenciando, além de preparações, produtos da terra relevantes e maravilhosos. Os pratos que você não pode deixar de comer são a Dona Camarão e a nossa Peixada Cearense. Além disso, menciono a comida de mar da La Vilany, comida boa e com preço justo.

Onde tomar café da manhã

A melhor refeição do dia, na minha opinião, é o café da manhã. O meu lugar preferido é a Vanessa Tapiocaria, fica no Campo América. Ela é sobrinha do grande Osmar, uma sumidade no assunto e que ensinou tudo para ela. O cuscuz com ovo e a tapioca caseira com queijo molhada no leite de coco são deliciosas. Um atrativo especial é conversar com ela, boa de prosa, tem uma história linda para compartilhar.