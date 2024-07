Filme conta história da Femme Bateau, da criação ao recente resgate

O monumento voltou aos holofotes com a reinstalação na Ponte dos Ingleses na última segunda-feira, 24. Em 2018, a escultura sofreu danos e caiu no mar da Praia de Iracema após uma ressaca marítima. Seis anos mais tarde, retornou, enfim, ao seu local de origem.

“Tem muita gente com a imagem dela tatuada na pele. É uma obra que tem ligação muito interessante com a Cidade, que está se movendo e se transformando. Penso muito nessa visão que ‘La Famme Bateau’ tem na Cidade”, complementa.

A origem do documentário

O interesse em transformar a história em um documentário começou em 2018, quando a obra inicialmente se perdeu no mar: “Eu vim acompanhar as buscas. Passamos três ou quatro dias junto com o Corpo de Bombeiros tentando fazer o resgate. Nesse dia surgiu a vontade de fazer um documentário sobre ‘La Femme Bateau’ que a relacionasse com a Cidade e a referência que as pessoas têm de afeto com a obra”.

Tibico Brasil desenvolve obra audiovisual sobre a escultura Crédito: JÚLIO CAESAR

O documentário entra segue em processo de finalização. Não há prazo definido para o lançamento da produção, mas Tibico Brasil espera que a obra audiovisual seja apresentada até o final de 2024.