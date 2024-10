Pause na CasaCor: tendências em arquitetura e inovação

No episódio de estreia da temporada especial Pause na CasaCor, Ticiana Sanford e Rodrigo Porto falam sobre inspirações, carreiras e de tendências no munda da arquitetura, design e arte

Na edição desse ano da CasaCor Ceará, Grupo de Comunicação O POVO apresenta a Casa O POVO, ambiente multiuso assinado pelos arquitetos Rodrigo Porto e Ticiana Sanford. Dentre as atividades que ocorrerão no espaço, o programa Pause, atração do YouTube do O POVO sob condução do jornalista Clovis Holanda, estreia temporada especial de sete programas, todos gravados dentro do evento.

No episódio de estreia, transmitido ao vivo no canal do YouTube, às 19h, o apresentador entrevista os responsáveis pelo projeto, Rodrigo e Ticiana, que falarão das inspirações, de suas carreiras e de tendências no mundo da arquitetura, design e arte.

Aberto na terça-feira, 22, a 26ª edição da CasaCor Ceará está localizado na avenida Almirante Barroso, 500, na Praia de Iracema. Com o tema "De presente, o agora", o evento celebrou na inauguração o retorno da mostra ao bairro praiano após 13 anos.