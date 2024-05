Memória e emoção: filme sobre Praia de Iracema é lançado no São Luiz

Uma mistura de emoção, registros históricos e defesa da memória coletiva: é possível caracterizar assim o lançamento do documentário “Praia de Iracema: Uma História de Amores”. Produzida pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) , a obra foi exibida ao público em estreia no Cineteatro São Luiz na manhã deste sábado, 25.

“A Praia de Iracema está viva”

Na avaliação de Raymundo Netto, a grande importância do documentário está na transmissão do sentimento de que a “Praia de Iracema está viva”. “Desde o começo o objetivo foi promover esse sentimento de pertencimento, das pessoas saberem que essa praia é delas e que ela está viva. Queremos declarar nosso amor a ela para que a Praia de Iracema seja preservada pelas futuras gerações”, declara.

Raymundo Netto foi o coordenador e o roteirista do projeto "Praia de Iracema: Uma História de Amores"; documentário foi lançado no Cineteatro São Luiz Crédito: Eri Nunes/Especial para O POVO

Netto, que também é gerente editorial e de projetos da FDR, pontuou como o lançamento do documentário é mais uma ação do Grupo de Comunicação O POVO para preservar patrimônio cultural e artístico do Ceará. Ele adianta que outro projeto está em desenvolvimento: uma obra para falar sobre a Revista Maracajá, suplemento literário lançado pelo O POVO em 1929 e que “incentivou o modernismo no Ceará”.

Diretor do documentário, Dado Fernandes revela ter “uma história muito forte com a Praia de Iracema” enquanto músico. Ao receber o convite para dirigir o documentário, aceitou sem hesitar e percebeu a necessidade de apresentar essa narrativa de uma forma ainda não contada ao público.

“A minha ideia era fazer algo histórico para que as pessoas que não têm noção do que são nosso Estado e a Praia de Iracema pudessem conhecer. Em seguida, colocamos recordações de pessoas que estiveram na praia e depois ‘os amores’, parte que eu mais gosto. É como se a PI fosse uma pessoa e ela fosse nosso amor”, destrincha.