Guia V&A: conheça 4 lugares para relaxar em Fortaleza

Além da diversão e dos esportes radicais, a capital cearense também possibilita bons momentos de relaxamento em pontos de seu território, como na praia, nas dunas e em spas. Conheça a seguir quatro desses locais. Dunas da Sabiaguaba Área de conservação ambiental, a Sabiaguaba é um ótimo local para quem deseja ter contato mais próximo com a natureza sem sair de Fortaleza. O ponto alto do bairro são as dunas da região, o ambiente ideal para se aventurar na subida e contemplar o pôr do sol com visão privilegiada da Cidade. Endereço: R. Sabiaguaba, 1519 - Sabiaguaba, Fortaleza

Aldeia Zen O spa Aldeia Zen é um espaço de massoterapia aberto todos os dias, que funciona há mais de 20 anos em Fortaleza. Ele oferece opções diferentes de massagens para ajudar o corpo a descansar e relaxar. Logo na entrada, há o encanto com a luz baixa e a aromatização do ambiente, um verdadeiro convite para desacelerar da rotina e aliviar a tensão com pedras quentes. As massagens incluem: relaxante, desportiva, liberação miofascial, shiatsu e reflexologia podal. Os procedimentos não param por aí, é possível se render a outros tipos de massagens — com ventosas, modeladoras e redutoras de medidas, além de drenagens linfática, pós-operatória e drenodetox.

Instagram: @aldeiazenmassoterapiaa



@aldeiazenmassoterapiaa Endereço: R. Júlio Ibiapina, 89 - Meireles, Fortaleza



R. Júlio Ibiapina, 89 - Meireles, Fortaleza Funcionamento: Segunda a sexta--feira, 7h às 21h / Sábado e domingo - 8h às 20h



Segunda a sexta--feira, 7h às 21h / Sábado e domingo - 8h às 20h Site: aldeiazen.com.br Spa Zen Que tal comemorar uma data especial com um momento relaxante? Seja acompanhado de amigos, familiares ou com um par romântico, o Spa Zen, que fica na barraca Santa Praia, na Praia do Futuro. Por lá é possível vivenciar banhos relaxantes em ofurô, escalda pés, massoterapias, ventosa terapias, aromaterapia, e tudo, claro, sempre acompanhado de uma bebidinha, que pode ser um champanhe ou um chá relaxante. Os combos promocionais estão entre os diferenciais, além da oportunidade de um banho de mar para finalizar a experiência.